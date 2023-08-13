星期六，俄羅斯航天軍的1架Su-30「側衛C」（Flanker-C）戰機，在俄羅斯飛地柯尼斯堡州(Königsberg，俄國稱為加里寧格勒Kaliningrad)墜毀。據報導，飛機在空中爆炸，兩名飛行員均喪生。

最早發布的是社交媒體Telegram 112，有一段短片顯示這架雙引擎雙座戰鬥機不尋常的降低高度，飛掠拍攝者之後不久，空中響起爆炸聲。隨後Su-30墜毀。

俄羅斯西部軍區在一份聲明中說：8月12日，1架Su-30飛機在加里寧格勒地區進行訓練飛行時，在無人地區墜毀。這是例行的訓練飛行，因此戰機並沒有攜帶彈藥。遺憾的是，2名飛行員沒有能夠及時逃生，均已身死。

Su-30是Su-27的優化版，維持空對空作戰之際，雷達增加了對地打擊模式，使它成為一種多功能戰機。它的外銷成績相當不錯，包括中國大陸、越南、馬來西亞、印度等13個海外客戶，生產量大約630架。

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Un Su-30 🇷🇺a abrégé sa carrière et la vie de son équipage 👇



Juste avant le crash à g. et après à dr.pic.twitter.com/AHcAuhrhbQpic.twitter.com/c3hxHKFjEQ — Macette Escortert (@escortert) August 13, 2023

根據開源情報網站Oryx的估計，從2022年2月24日俄國入侵烏克蘭以來，俄羅斯已損失了11 架Su-30，有訓練損失，也有戰鬥損失，被烏克蘭的地面防空部隊擊落。至於俄羅斯剩多少Su-30? 大約118架。

加里寧格勒西為波羅的海，北部與西部與立陶宛接鄰，南部與波蘭接鄰，與俄羅斯本土完全不接，是個罕見的「飛地」，該地原本是德意志帝國霍亨佐倫王朝的發祥地，原名柯尼斯堡。一戰之後割給波蘭，二戰後被蘇聯併吞，並以蘇聯早期領導者加里寧為名，改名加里寧格勒。由於加里寧在波蘭歷史上具有嚴重罪行，也就策劃著名的「卡廷森林慘案」，於是今年波蘭境外地名標準化委員會決定，包括外交文件上，改稱為柯尼斯堡州，州首府稱柯尼斯堡。決定從5月9日起生效。