紐約期油11日收在每桶83.19美元，倫敦布蘭特期油每桶報86.81美元，國際兩大油市指標上周漲幅達0.5％。布蘭特期油上次連漲七周是在2022年1月至2月，亦即俄羅斯入侵烏克蘭之前。
IEA近日發布月報指出，全球石油需求6月份達到創紀錄的每日1.03億桶，且在中國大陸強勁消費支持下，8月可能進一步攀升。在供給方面，隨著沙烏地阿拉伯實施自願額外減產行動，7月份OPEC＋石油供應量下滑120萬桶至每日5,070萬桶，創下近兩年來最低水平。
受全球需求創紀錄、供應吃緊影響，國際油價上周連七周上漲，改寫2022年以來最長連漲紀錄。國際能源總署（IEA）表示，產油國聯盟OPEC＋維持現行減產步調可能令石油庫存減少，進一步推高油價。摩根大通銀行更預測，國際油價9月時可能攀抵90美元。
紐約期油11日收在每桶83.19美元，倫敦布蘭特期油每桶報86.81美元，國際兩大油市指標上周漲幅達0.5％。布蘭特期油上次連漲七周是在2022年1月至2月，亦即俄羅斯入侵烏克蘭之前。
IEA近日發布月報指出，全球石油需求6月份達到創紀錄的每日1.03億桶，且在中國大陸強勁消費支持下，8月可能進一步攀升。在供給方面，隨著沙烏地阿拉伯實施自願額外減產行動，7月份OPEC＋石油供應量下滑120萬桶至每日5,070萬桶，創下近兩年來最低水平。
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