紐約期油11日收在每桶83.19美元，倫敦布蘭特期油每桶報86.81美元，國際兩大油市指標上周漲幅達0.5％。布蘭特期油上次連漲七周是在2022年1月至2月，亦即俄羅斯入侵烏克蘭之前。

IEA近日發布月報指出，全球石油需求6月份達到創紀錄的每日1.03億桶，且在中國大陸強勁消費支持下，8月可能進一步攀升。在供給方面，隨著沙烏地阿拉伯實施自願額外減產行動，7月份OPEC＋石油供應量下滑120萬桶至每日5,070萬桶，創下近兩年來最低水平。