22歲響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）自從降臨大聯盟，便展現初生之犢不畏虎氣勢，不但以新人身分入選明星賽，甚至一度成為國聯年度MVP的有力挑戰者。將家人放在首位的卡洛爾，曾在IG貼上一家4口全家福，小5歲的妹妹坎貝兒（Campbell Carroll）同框入鏡，成為「最美嬌點」。

卡洛爾去年接受《中央社》訪問，談到自己接觸棒球的起源是樂樂棒球，並和大多數的孩子有著同樣夢想，那就是有朝一日登上大聯盟，「我認為最重要的一件事是，你必須找到你對棒球的熱情與愛。」除了天賦之外，卡洛爾強調想要成為一位好球員，還得必須非常努力。

總是在身邊給於支持和鼓勵的家人，也是卡洛爾堅持下去的動力，他表示自己從母親蔡珮琳身上學到許多台灣人的特質，包括「勤勞、自律以及聰明工作」，是自己一路走來的信念。卡洛爾的妹妹坎貝兒同樣深受影響，目前就讀於Holy Names高中的她有著亮麗外型，棕色長髮和一雙逆天長腿吸引眼球，同為運動健將的坎貝兒也是女子足球校隊的球員，在卡洛爾IG一張全家福中，坎貝兒與保養得宜的媽媽站在一起就如同姊妹。

如今卡洛爾不僅只是一位大聯盟球員，今年還以新秀身分打進明星賽，成為隊史首位在新人年就入選明星賽先發的野手，上一位在明星賽先發的響尾蛇外野手，已經要追朔到2001年的L.岡札勒斯（Luis Gonzalez）。