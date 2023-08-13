任澤平撰文「建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企」指出，如果第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係幾千萬人就業，龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，這是不可承受之重。根據國際經驗，房地產是周期之母，十次危機九次地產。

他表示，「我們完全有能力、有條件避免不好的情景發生，爭取更好的結果」。他指，這一輪房地產調控起始於2020年8月，「三道紅線」標準發布後，碧桂園通過降低銷售資產規模和財務經營槓桿，從2020年的踩一條紅線到2022年底一條紅線都沒踩，達到監管標準。龍湖等更被列為三好生行列。如果符合「三道紅線」監管要求的優質民營房企轟然倒下，說明連優質的民營房企都扛不住。

他認為，更根本的是要恢復市場信心，建議降低首套房頭期款比例、降低房貸利率、降低改善型住房交易稅費、「認房不用認貸」、適當放開限購限貸限價限售措施等，大力支持自住和改善型需求。