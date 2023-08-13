孩子們擁有無限創意，有時令大人都震驚！一名爸爸近日在臉書分享，家裡的孩子把一盒蚊香弄斷，卻拼湊成各種可愛圖案，圖片曝光後引起2萬多名網友稱讚，認為小孩已展現出藝術天分，甚至有人跪求做成一系列的蚊香貼圖。

一名爸爸在臉書「爆廢1公社」發文，分享孩子在家中把大量蚊香折斷，接著在地板上拼湊出各種圖案，讓他直呼「當你很有藝術天份，又太久没有被媽咪打時」，畫面吸引2萬人按讚。

孩子「蚊香畫」引起2萬多人按讚，網友直呼這孩子不能打。（圖／翻攝臉書爆廢1公社）

孩子用「蚊香」創錯，角色表情可愛有趣，網友敲碗出貼圖。（圖／翻攝臉書爆廢1公社）

不少網友見狀紛紛替小孩求情，「這千萬不能打，這是未來的張大千吧，藝術創作不能斷，應該可以帶去上一些藝術課」、「很厲害！蚊香沒多少錢就可以發現小孩的天份，很划算啊」、「這不能打，太有才了！想像力豐富！這小孩耐心度夠！蚊香便宜！再買就有」、「用一盒蚊香發現孩子的天份，這個投資值得了」。

也有人笑說，「我會捨不得掃掉，蚊香終於發揮了它最大的價值~讓孩子安靜」、「叫他收起來，然後這些是他的玩具了」、「幫他拍一拍拿上Line上做貼圖」、「推做貼圖+1，太可愛了」、「我可以贊助十盒，不要停止創作，我們想看，太可愛了」。