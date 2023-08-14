高雄市政府青年局於8月13日於高流舉辦「2023高速青春—音樂展演x產業交流會」活動，市長陳其邁化身rocker現場投遞履歷，由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，並與學生樂團同台搖滾。青年局表示，已經舉辦3屆的高速青春活動也成為高雄學生音樂盛事，今年首度將音樂展演結合產業交流會，期待為高雄熱愛音樂的青年學子提供表演舞台和接觸音樂產業的管道。

市長陳其邁和學生樂團、現場觀眾嗨當一日rocker。（圖片來源：高雄市青年局提供）

今日高速青春活動在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸「後台Backstage Live」盛大登場，除了由滅火器樂團領銜開唱的音樂展演外，今年也集結超過10間音樂產業廠商舉辦交流會，以市集設攤的形式宣傳業務內容，增加年輕學子與音樂產業實際接觸及了解就業市場的機會，現場還舉辦模擬面試。

陳其邁投遞履歷面試成功，獲滅火器樂團錄取得到一日團員offer。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

市長陳其邁當場向「火氣音樂」遞出履歷，表示自己熱愛音樂，對專案管理也很有心得，還開玩笑說可以幫忙搬東西；擔任面試官的滅火器團員楊大正、皮皮見陳其邁誠意滿滿，決定讓他擔任一日團員。市長陳其邁拿著滅火器帶來的金曲獎座逛音樂產業攤位，認同今天高速青春展演與產業交流的結合方式。他勉勵年輕人說：「大家跟著自己的興趣，因為還年輕，多試試，就算失敗也無所謂，跌倒了再爬起來。」陳其邁登上舞台與現場青年大合照，並在樂團開始演唱後在台下與現場觀眾一起搖滾。

市長陳其邁鼓勵學子對於有興趣的領域多試試（圖片來源：高雄市青年局提供）

陳其邁表示，近來大型演唱會為高雄帶來巨大的經濟能量，也讓全台灣看見高雄在音樂領域上優越的基礎建設，包括各式多元大型的場館，可容納大型天團，讓歌迷們見證數千上百人共同努力呈現的美好結果。高速青春系列活動已連續舉辦三年，是高雄重要的青年創新音樂發展培育計畫，市府盼持續為年輕人提供自我實現的舞台和接觸音樂產業的機會，讓高雄的音樂產業鏈能量更強大，也讓學生能及早發掘自己興趣、參酌前輩經驗，知道人生選擇多元。

高速青春今年首度將音樂展演結合產業交流會，陳其邁前往攤位，瞭解音樂相關產業內容。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長張以理指出，音樂產業分工細緻，不一定只有會創作才能投入音樂產業，本次產業交流會邀請多家知名品牌，包括浪人祭、聲波計畫、Loi了咖啡、海邊卡夫卡、StreetVoice街聲等，還有如淺動音樂文藝營透過舉辦音樂營和培訓課程，挖掘和推廣新生代音樂人；紅藥丸創意近期才操刀五月天演唱會的視覺設計，更顯示出其在業界已佔有一席之地。

市長陳其邁在舞台上與學生樂團互動，接受學生樂團頒發一日團員證書。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

青年局表示，今日舞台演出熱力不斷，由滅火器、無菌室樂團、SAVAGE.M馬克 x FRaNKIE阿法擔綱音樂展演嘉賓。滅火器在高雄成軍逾20年，堅持以反映時代真實的自由創作唱進各大音樂祭主舞台，近年重返高雄培育有志從事音樂的青年，厚植樂團發展功不可沒。而馬克和阿法是高雄囝仔，慵懶嘻哈擁有許多鐵粉，創作歌曲常以高雄為主題，用饒舌讓大家認識高雄也是特色之一。另類搖滾樂團無菌室2019年組成，主唱劉細菌也來自高雄，曾獲金旋獎最佳作詞人，與詩人潘柏霖合作單曲〈那些用愛也無法解決的事情〉，受音樂及文學界好評。

本次音樂展演由樂團「滅火器」領銜開唱（圖片來源：高雄市青年局提供）

演出期間穿插由網友投票選出的學生樂團「聽聽就好」與「夏璐璐」登台帶來原創音樂作品。聽聽就好是由高雄4個男大生組成，創作歌曲〈我沒了〉是網路迷因的延伸，希望「大家不只要聽聽就好，而是聽完我們一切都會好。」而夏璐璐創作的〈梅露可〉則是從愛情裡的「沒路可走」，唱到激勵自己打起精神的「梅露可，走！」大獲好評。這些在高雄孕育出的音樂能量迸發為熱力四射的搖滾派對，為夏夜留下美好回憶。

學生樂團「夏璐璐」想透過創作和大家漫步宇宙。（圖片來源：高雄市青年局）

青年局表示，本計畫期待自音樂團體諮詢輔導、培力訓練、音樂製作訓練，再到音樂展演及產業交流會，整合相關知識和資源，循序漸進地陪伴青年樂團成長茁壯，也期待讓有志入行的年輕朋友能更快速地投入流行音樂產業。