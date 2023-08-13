陳茂波13日在網誌引述旅發局調查指，陸客來港旅遊的消費習慣有所改變，以購物為主的比例較疫情前下降，不少旅客，特別是年輕遊客群體，來港旅遊是為參與文化、藝術和展覽活動，或觀賞大型演唱會等。他指出，遊客重視的是產品和服務的特色、創意、質素和用戶體驗，香港必須抓準。
陳茂波續指，大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，這亦是世界各地力爭的旅遊市場。港府將繼續投放資源，積極爭取更多不同類型、不同行業的國際會議與展覽在港舉行，鞏固香港作為會展旅遊目的地的地位。
香港疫後復甦未如預期，對此香港財政司司長陳茂波13日表示，踏入下半年，香港旅遊業的復甦有加快趨勢，大陸旅客數量恢復至疫前7成；東南亞國家的遊客已超疫前。不過，陳茂波指出，陸客的消費習慣有所改變，呼籲要抓緊機會，推動香港旅遊業朝多元、高價值、可持續方向發展。此外，短期內要和業界合理推動香港夜市經濟蓬勃發展。
陳茂波13日在網誌引述旅發局調查指，陸客來港旅遊的消費習慣有所改變，以購物為主的比例較疫情前下降，不少旅客，特別是年輕遊客群體，來港旅遊是為參與文化、藝術和展覽活動，或觀賞大型演唱會等。他指出，遊客重視的是產品和服務的特色、創意、質素和用戶體驗，香港必須抓準。
陳茂波續指，大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，這亦是世界各地力爭的旅遊市場。港府將繼續投放資源，積極爭取更多不同類型、不同行業的國際會議與展覽在港舉行，鞏固香港作為會展旅遊目的地的地位。
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