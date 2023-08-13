「歌神」張學友唱出多首經典歌曲，今(13)日在馬來西亞開唱的他，一度在台上暈倒，之後站起繼續演唱，讓粉絲相當擔憂，尤其在演唱會前，他已出現頭暈的情況，仍打起精神繼續演唱，敬業精神被網友大讚。

有著「歌神」之稱的男星張學友近期在多地舉辦《張學友60+巡迴演唱會》巡迴演唱會，吸引不少粉絲到場支持。誰料，今日在馬來西亞開唱的他，傳出他在舞台上疑似「滑倒」的消息，雖然事後他仍繼續演唱，但仍引發網友擔憂。

此外，在微博上有網友轉發張學友在演唱會上所說的內容，他表示自己患有耳水不平衡症，且不巧在演唱會前突然發作，引發頭暈，因此他在舞蹈上只能做做樣子。此外，他也提及現場有這麼多的粉絲都來到這裡，不忍他們失望離去，因此在經過多番考慮後，仍決定繼續演唱，並笑著約定「70+再見。」

相關消息曝光後，也在社群上引發討論，除了有人大讚張學友的敬業外，更希望他多多注意自己的身體，留言表示：「支持張學友、相信張學友」、「歌神的狀態真的不用質疑」、「是因為觀眾反響特別激烈，他又不忍心讓觀眾失望才繼續，無須揪著一點瑕疵不放，他真的很努力了。」