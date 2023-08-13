明明還沒退休，卻因為生活所迫，不得不動用退休帳戶內存款的美國民眾逐漸增多。專家憂心，這不但反映美國民眾的財務狀況每況愈下，而且做法形同「搶劫未來的自己」。

美國銀行分析客戶數據發現，今年第2季因手頭緊而從401(k)退休帳戶預支存款的人數多達1萬5950人，不但較第1季增加，年增幅也高達36%。

網路貸款機構LendingTree首席信貸分析師Matt Schulz指出，這種發展令人憂心，因為這顯示了許多人日子難過到需要動用退休儲蓄。

Waymaker Financial Planning財務規劃員Michelle M．Vargas更直言，預支401(k)退休帳戶就像搶劫未來的自己，有些人可能認為一點小錢不足為慮，「但今天沒有成長的每一塊錢，都會讓未來的退休收入減少」。

儘管目前看來，美國勞動市場依然強勁，經濟還在成長，而且消費者仍肯花錢，但全球新冠疫情及隨後2年的高通膨已經對美國家庭財務造成了嚴重損害。紐約聯邦儲備銀行截至今年第1季的數據顯示，自2019年以來，美國家庭負債總額已增加近3兆美元（約新台幣96兆元）。

紐約聯邦儲備銀行日前公布的另一份數據則指出，美國家庭信用卡債務首次突破１兆美元（約新台幣32兆元）大關。信用卡債務增加450億美元（約新台幣1.4兆元），推動第2季整體家庭債務水平升至17.06兆美元（約新台幣545.9兆）。

Matt Schulz表示，在信用卡債拖欠比率真正飆升之前，民眾可以處理的硬債務（hard debt）只有這麼多。許多人雖然現在過得還不錯，但很快他們就會發現自己陷入財務困境，無論是碰上醫療緊急狀況、失業，甚至只是要重新開始支付學貸。