為了增加魁北克省的電力生產，魁北克水電公司正在考慮重新使用核電，也就是2012被封存的甘特利核電廠(Gentilly-2 NPP)。

魁北克水電公司發言人霍華-賴夫貝福(Maxence Huard-Lefebvre)在一份聲明中表示：「考慮到未來的電力需求，以及實現魁北克的脫碳計畫，現在公司正在對核電廠目前的狀況進行評估。當然，這只是其中一種方案，還希望各界提供意見，對魁北克未來能源有哪些想法。」

發言人表示：「考慮到魁北克省未來幾年的能源預期狀況，此時刻意排除某些能源的可能性，這是不負責任的，目前得出任何結論也還為時過早。」

魁北克水電公司新任執行長薩比亞(Michael Sabia)表示，評估核電廠能否啟用，是他下的決定，他本人對魁北克使用核電，抱持開放態度。

甘特利核電廠位在聖羅倫斯河畔，位在貝坎庫爾(Bécancour)市內，距蒙特利爾(Montreal)東北約 150 公里，魁北克市西南約100公里。

它有1具675百萬瓦的加壓重水式反應爐(PWHR)，以重水為冷卻劑，其效率較普通輕水壓力式反應爐更高，剩餘用過燃料更少。自 1983 年以來，一直平穩運轉，發電量約佔當時魁北克總發電量的 2%，廠內有800名員工。一直到2011 年日本福島核災後，因民意要求而退役 。

電廠進入退役階段，50多年的時間，需要18億美元來拆廠。但是十多年前，魁北克州長馬華(Pauline Marois)，決定先完整封存不要拆除，如今才有機會重啟。

甘特利核電廠是加拿大5座核電廠之一。其他4座都還在運轉中，安大略省就有3座，分別是布魯斯(Bruce)、皮克林(Pickering)和達靈頓(Darlington)，安大略省還在考慮再建造一個新的核電廠。

新不倫瑞克省也有1座，名叫勒普羅點(Point Lepreau)，該省也在考慮為建造新式的SMR小型核反應爐。

魁北克目前主要的潔淨電力是水力，魁北克水電公司管理63座水力電廠，總發電量37370百萬瓦。其中最大的一座是紐芬蘭-拉布拉多省簽訂的丘吉爾瀑布水力電廠(Churchill Falls Generating Station)，兩省共同享用廉價電力，魁省向紐芬蘭-拉布拉多省以每千瓦時 0.2 美分的價格購電，並以 7.3 美分的價格，出售給魁北克人。

但是，想再增加水力發電並不容易，修建更多水壩相當影響生態環境，如今在社會接受承度愈來愈低。

魁北克的目光不再局限於水力發電，能源部門管理研究主席助理成員奧黛特( Sylvain Audette)認為，魁北克省應該像其他省份一樣，評估使用核能，以滿足電力需求的激增，特別是在冬季為家庭供暖。

奧黛特說：「我不支持也不反對核能，但我認為研究它，並看看它是否能解決我們未來將遇到的一些問題，是個好主意。」