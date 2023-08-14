潘一全認為關公就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，但侯友宜似乎不是這樣。（翻攝潘一全臉書／楊靜茹南投傳真）

南投縣、彰化縣議長何勝豐及謝典林疑似透過退黨反對力挺侯友宜，南投縣副議長潘一全針對侯友宜近期推出主打關公重承諾的競選形象廣告，13日深夜透過臉書表態，反問：「侯友宜的關公是那一國的？」直言別人需要侯時，把人家當空氣，現在侯需要人家幫忙，就說自己拜關公，嘲諷侯友宜的是「無情關公」！

潘一全在臉書公開指出：「關公就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難。」話鋒一轉反問：「侯友宜是這種人嗎？」他直言，別人需要侯友宜時，把人家當空氣，現在侯友宜需要人家幫他，就說他拜關公，「侯友宜的關公是那一國的？」還奉勸侯友宜不要自我感覺良好。

《中時》記者詢問潘一全是否也跟進何勝豐、謝典林腳步退出國民黨？潘一全強調，國民黨不是侯友宜或朱立倫的，應該是全體黨員的，何況大家各自在地方基層打拚，大家只是用不同方式表達心聲，若朱立倫、侯友宜無法整合國民黨，無法獲得多數人認同，無法讓國民黨團結，到底誰該退黨？重申：「侯友宜若當選，我ㄧ輩子吃素」。