34年前，盟立從工研院機械所獨立出來，但一群待慣實驗室的人根本不懂做生意。他們如何從一家被看衰的公司，成為物流倉儲到半導體製程，都仰賴的自動化設備大廠？

走進全球最大半導體封測廠，不僅作業員繁忙，頭頂上一台台如纜車般的「天車」，也在軌道上走個不停，忙著拿起裝有晶片的黑色傳輸盒（FOUP），再運送到指定封裝機台上，它們根據事先設計好的路線運行，一台車一天的搬運里程，動輒上百公里，且得配合製程連續運轉9千小時，不能發生故障。

替封測廠打造上述重要自動化設備的，就是今年已34歲的盟立。

1989年，盟立從工研院機械所獨立出來，專做機械手臂、自動倉儲系統、物料搬運車等自動化設備，目前客戶涵蓋電子代工廠廣達、食品廠義美、電商業者網家和面板雙虎友達、群創等，近年來再進軍半導體業，陸續拿下台積電、日月光的訂單。這群從實驗室出來的工程師，是怎麼讓盟立成為台灣「護國群山」仰賴的自動化設備大廠？

張忠謀約談40分鐘勸進

打開盟立創業之路

時序拉回1989年，工研院的機器人研發技術已屬國內領先，院內希望將成果商業化，而這項任務，就落在時任機械所副所長、現為盟立董事長的孫弘身上。「但我才剛當上副所長，又沒商業經驗，就寫了簽呈說我不適合。」

這封簽呈到了當時工研院董事長張忠謀的手裡，沒想到，平時開會比較容易沒耐性的他，特別約見孫弘，兩人談了40分鐘，張忠謀竟然全程和顏悅色，並告訴孫弘：「沒問題，你一定可以的。」這場會談，讓孫弘決定接下任務，帶著108名機械所員工，成立盟立，「我也希望工研院的技術能協助台灣業界。」他說。

雖然具備技術能力，但盟立成立之初並不被看好，甚至有媒體直接預言，公司會在兩年內倒閉。不過外界看衰其實有理，一群在工研院實驗室待慣的工程師，根本不懂做生意，開發出來的產品也不符合客戶實際需求。孫弘就曾拜訪一家電子大廠，對方卻說：「工研院做出來的東西我們不敢用！」原因就是盟立的產品都在實驗室開發，缺乏產業應用實績，沒人想當白老鼠。

為了突圍，盟立先從代理日本自動化設備起家，自己則當系統整合商，一面學習國際大廠如何把產品商業化。「做實驗一萬次，有一次成功就覺得自己成功了，但商用產品只要出錯一次，別人就認為你失敗。」孫弘發現，日本廠的產品，都是根據客戶需求和使用狀況設計功能，例如飲料廠的貨物都用紙箱裝，自動化設備在傳輸時，紙箱容易因摩擦力不夠滑落，因此得在機器上貼膠膜，增加摩擦力。

於是，盟立開始調整自家產品，還從跟原廠的交流中得知，哪些零件維修頻率較高、消耗較快、要去哪裡買，不怕客戶要用時缺貨。經過兩年改良，盟立做出第一款可以商用的自動化倉儲系統（AS／RS），第一家客戶就是廣達。

1990年，廣達林口廠正好需要自動化設備，孫弘拜訪廣達董事長林百里爭取機會，他坦言這是盟立第一次把產品應用在業界，沒想到林百里卻爽快答應：「沒問題！我們可以做全世界最好的筆記型電腦，你一定也可以建最好的自動倉庫。」林百里的話猶如定心丸，也讓盟立在自動倉儲有了實績。

靠著代理與自家產品漸漸打開市場，盟立終於在成立第四年轉虧為盈，早期客戶多以物流、食品廠等傳產為大宗，直到2005年他們發現新市場——面板業。