迎來後疫情曙光，海外房產也跟著回溫。長久以來，馬來西亞一直是台灣民眾海外房產投資理財的熱門區域，看好這波趨勢，大陸建設與富廣開發攜手進軍吉隆坡富人匯聚地段 Bangsar，除透過合資公司Bangsar Rising Sdn. Bhd.公司進行開發外，並與馬來西亞得獎建築團隊Unit One Design合作，打造低密度純住宅「The Lantern Bangsar」建案。最近將在台灣舉辦限量場次的說明會，提供有心在海外置產的台灣客戶絕佳的置產機會。

馬國之所以成為海外置產的熱門選擇，其優勢在於華人的語言與文化優勢，生活可立即接軌；馬國由多元族群構成，尊重不同文化與宗教，且司法獨立讓私人財產獲得保障。值得一提的是，大吉隆坡地區為經濟與政治核心，其GDP佔全馬約40 %，現約890萬人口，預計2030年人口可達1,000萬人。此外，基礎建設日益成熟，像是吉隆坡中環是6鐵共構，除了是吉隆坡最大人流及交通的中心點，更是跨國企業（MNC）、商業中心點及大型購物中心。

「The Lantern Bangsar」建案得以面市實屬不易。歷經多年的耕耘，開發團隊終於擠進夢幻地段Bangsar。該區域被譽爲吉隆坡最宜居及高端住宅區域，它擁有豐富的歷史文化，為透天低密度的高端富人區，自80年代起，一直都是吉隆坡上流社會、時尚及美食的代名詞，亦是馬國成功人士夢想入住的區域，猶如臺北天母。

Bangsar地區的高樓住宅相對稀缺，原因在於以往的城市規劃以透天別墅爲主，其次由於可供開發的土地缺乏，因此「The Lantern Bangsar」建案的出現將成為該區稀有的指標建案；此外，該案為區域內少見的永久產權建案，規劃180戶的低密度純住宅，提供住戶既單純又雅緻的居住環境。

交通的部分，由「The Lantern Bangsar」步行350公尺可達Bangsar輕軌站，僅需1站即可到達吉隆坡中環車站 KL Sentral及著名的Mid Valley谷中城國際購物中心，6站即可到達雙子星塔KLCC，交通上極其便利、四通八達。

(圖/業者提供)

「The Lantern Bangsar」的建築及室內設計出自馬來西亞得獎建築團隊Unit One Design之手，樓高規劃34層，以創新的住宅配置，打造良好的採光及通風。頂樓特別鑲有金色華麗的王冠為居民提供遠離塵囂的靜謐空間；公設則有無邊際游泳池、健身房、瑜珈室及親子遊樂區，還能在屋頂的空中花園眺望市中心美麗的絕美景觀。本案於近期即將對外公開。