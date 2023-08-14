星座專家唐綺陽分析8／14～8／20星座運勢，本周水星停滯，溝通方面容易出差錯需特別注意，以及3C、電器產品會有故障問題頻頻出現。天王星停滯，當心意外狀況頻率高，也要注意健康方面問題，還有金錢及價值觀突然出現扭轉，有望打開新視野。

另外，木星準備逆行，近期除了天災規模大，也易造成龐大數字的負債，恐導致經濟、民生引發一連串骨牌效應，不可忽視。太陽在獅子衝刺，避免做出重大決定，否則事情容易翻轉，或答應又感到後悔，此時正逢暑假，需注意孩童精力旺盛問題與出遊的安全。金木四分，投資理財不可過於衝動決定。

星象影響：水星停滯、天王星停滯、木星準備逆行、太陽在獅子衝刺、金木四分

【累的：牡羊、獅子、水瓶、雙魚】

牡羊：事前謹慎預防狀況發生，戀情避免焦躁引發爭吵

獅子：職場上據理力爭需適可而止，感情觀念溝通勿意氣用事

水瓶：工作要當心金錢的失誤，感情上的互動要拿捏分寸

雙魚：行事停看聽及時糾正錯誤，聽取他人意見維持感情

【穩的：金牛、雙子、巨蟹、天秤】

金牛：事業上調整心態與腳步，對感情的態度需找到中間值

雙子：工作效率高且事務滿檔，與另一半要務實溝通

巨蟹：職場累積的付出能獲得支援，戀情上學習分寸的拿捏

天秤：時機未到先修身養性，感情方面避免焦躁失神

【讚的：處女、天蠍、射手、摩羯】

處女：職場上發揮所長，過度矜持易錯過桃花

天蠍：工作順遂漸入佳境，多表達對另一半的重視

射手：交際應酬多凡事放寬心，釋放善意能讓戀情加溫

摩羯：工作跳脫框架讓人耳目一新，感情上多表達幽默感