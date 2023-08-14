2024總統大選，各陣營能源政策交鋒，在「能源轉型目標」上，民進黨以2025年再生能源20％、天然氣50％、燃煤27％為目標。對此，前內政部長李鴻源13日就表示，「今年開始歐盟是算邊境碳稅，2026年開始課碳稅，我在2008年就講了，台大能源中心那時候給我一個數字，以台灣現在的碳足跡成長速度，我們在2030年會被課5000億到8000億的碳稅」，引發討論。

李鴻源13日在政論節目《下班瀚你聊》中就表示，「今年開始歐盟是算邊境碳稅，2026年開始課碳稅，我在2008年就講了，台大能源中心那時候給我一個數字，以台灣現在的碳足跡成長速度，我們在2030年會被課5000億到8000億的碳稅」，再來對於能源，李鴻源指出，「我不明白民進黨有那麼大的底氣，說我們在2025年要終極廢核，核電是一個穩定、便宜、低碳足跡的電，這個在去年歐盟、聯合國都通過核電等於綠電，因為人類現在更大的敵人叫做二氧化碳」。

李鴻源更說，「有一位能源專家告訴他，核一、核二、核三要延役，需要五年準備，因為裡面有太多的法令、法規跟資料，我們有五年的日子，民進黨要讓台灣的燃氣50％，而日本的天然氣和核電佔比各20％，我們最應該學習的國家是日本」，李鴻源強調，「全世界的國家除了產氣國，沒有一個國家敢讓天然氣的仰賴度超過5成，因為它是不穩定氣體，輸送、儲存過程都不安全，再來天然氣價格只要暴漲，我們就掛了，怎麼可以把所有的雞蛋都放在一個籃子裡，這個籃子還漏洞百出」。

最後李鴻源坦言，「今天這個能源政策我都看不出一點曙光，基本上已經沒解了，甚至2024把政權拿回來，這五年的工作都必須要非常專業、很努力才有可能，能源跟碳一定要一起談」。