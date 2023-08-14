距離2024年總統大選投票愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。媒體人吳子嘉分析認為，根據《美麗島電子報》內參民調，柯文哲22％、侯友宜20％，在誤差範圍內，兩人平手。對此，前立委郭正亮13日就表示，「侯柯的算盤都是希望到十月之後自己可以衝到第二名，到12月我可以領先第三名超過5％來訴諸棄保，但如果兩個都是20幾％接近30％，怎麼棄保都會輸，因為棄不乾淨」，引發討論。

郭正亮13日政論節目《新聞大白話》中表示，「這個美麗島民調說侯、柯逼近，坦白說我看了很多民調，這種情況並不多見，所以我認為還要再看多一點」，郭正亮認為，「侯友宜代表國民黨，現在是兩大黨對決，國民黨畢竟有立院、民代，都擺出陣勢，談的都是國家的大事，越選到後面，民眾期待的總統選舉就是這種規格，而不是在那邊講一些跟我們台灣的重大議題無關的、只是對人的調侃，或者是批評某些個人的行為，老百姓期待的不是這樣」。

郭正亮舉例，「比如說柯文哲如果在特別預算可以深入再打，要去吵這個財政赤字，那他也許可以得分，但他的相關資源就沒有國民黨多，他們有一大堆現任、卸任的立委，這也會配合區域立委掛看板、造勢，越來越多國政議題的交叉，就會越來越轉到兩大黨之間，這就是柯文哲要小心的部分」。

最後郭正亮直言，「我認為侯跟柯都不希望郭台銘參選，所以未來郭台銘一定會被兩邊的力量堅壁清野，不讓他的民調有往上走的機會，侯柯的算盤都是希望到十月之後自己可以衝到第二名，到12月我可以領先第三名超過5％來訴諸棄保，但如果兩個都是20幾％接近30％，怎麼棄保都會輸，因為棄不乾淨，到那個點上，雙方還是要有一些默契來談，若是用完全棄保的邏輯來選，賴清德還是有可能會贏」。