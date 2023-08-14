卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，行政院長陳建仁勘災時，暗酸縣長許淑華沒有超前部署，引發爭議；內政部長林右昌則稱許淑華為了轉移防救災不力問題，惡意攻擊陳建仁跟中央。而最近有一份最新的民調指出，對於陳建仁、林右昌接二連三的酸南投，有95％的網友認為「民進黨真沒格調？共同合作救災都不行嗎？非要對南投噴政治口水？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》13日對於「南投努力不懈的救災，但陳建仁、林右昌接二連三的酸南投，你怎麼看？」進行網路民調，截至12日晚間23時止，已有5600人參與投票，有95％的網友認為「民進黨真沒格調？共同合作救災都不行嗎？非要對南投噴政治口水？」、有5％的網友認為「我覺得民進黨做得很好！」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「南投縣民大家要加油度過難關哦！謝謝這些有愛心的人關心這次災情救援國軍弟兄們辛苦你們了！這個執政黨團隊沒有用了！真的要政黨輪替了，選個真正要為台灣人打拚人選出來才對啊！」、「南投縣民加油」、「想當初台南震災，行政院長張善政不分黨派積極協助台南市政府，獲得朝野好評，而如今一樣是行政院的高官卻沒有高官應有的格局，遺憾！」、「下架民進黨，救台灣！」。