國民黨總統參選人侯友宜近日到台中「類LongStay」，行程滿檔到多個廟宇、市場參拜，也在順天宮輔順將軍廟辦「廟口開講」與鄉親搏感情。媒體人董智森13日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，侯友宜是嘉義攤販的孩子出身，很容易跟南部人打成一片。這次他下去以後，就慢慢地熟了，接地氣的口氣、神態都慢慢有了。國民黨在南部如果能少輸，「憑藉盧秀燕在的穩定號召力量」，在中北部大贏，未來民調情勢會愈來愈有利。

「要弭平過去的傷痕，韓國瑜一定會再出來好幾次！」董智森提到，當藍軍慢慢凝聚，力量就會出來。侯友宜現在的目標很明顯，他勤走南部。侯友宜本身應該很有南部的優勢，因為只有他是南部人，柯文哲是新竹人，賴清德是新北萬里的，只有侯友宜是南部長大的孩子。

董智森表示，侯友宜嘉義攤販孩子的出身，很容易跟南部人打成一片。過去他當公務人員幾十年，被派來派去，公務人員的個性比較拘謹，也比較不會講話，這次他下去以後，就慢慢地熟了，接地氣的那種口氣、神態就慢慢有了。所以王金平就鼓勵他多下來走，大家多認識、了解他是怎麼樣的人，就會愈來愈親切。

「以現在的情況來講，我們大概都知道，國民黨在南部，大概一定輸，但是你要少輸！」董智森指出，在南部少輸，在北部跟中部大贏，就會贏，概念就是這樣。但是不能大輸，像過去韓國瑜在南部是大輸，而且輸最厲害就是高雄市，就是他自己的本命區，自己當市長的地方。

董智森強調，其實南部的人都很重視人情義理，像中天去辦了幾場廟口開講就知道，南部那種口氣就是爽，很熱情，大家就是兄弟，很開心，很直接的。過去侯友宜剛開始參選比較「矜」，現在他放開來以後，那個味道就不一樣。

董智森直言，包括廟口開講這些韓粉講者都很接地氣，還有侯友宜的民間友人，以及侯友宜自己下去走。他其實現在就應該放開心胸，把所有的精力都放在南部，也沒關係。因為中部盧秀燕號召9個縣市首長齊聚一堂，那種政壇大姊大，大家對她都非常服氣，都在幫侯友宜鞏固力量。當柯文哲被仇女議題打得滿頭包，國民黨的女性力量、穩定力量就是侯友宜的支持者，未來民調穩健爬升，情勢對侯友宜會愈來愈有利。