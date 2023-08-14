美國網媒《The Drive》11日報導，美國軍方預計在關島新建20座「增強型綜合防空飛彈防禦」（EIAMD）系統，包含地對空攔截器、雷達等，一旦順利實施，關島可望成為全球防空能力最卓越的地區。退役少將栗正傑13日在《新聞大白話》節目表示，為什麼以前都沒有，現在才開始建？證明美國以前根本就不把解放軍當一回事，認為他打不到關島，也說明美國現在認為不見得守得住第一島鏈，所以必須加強關島的防空設施。

栗正傑提到，紅旗軍演每年都會舉辦，就很像電影《捍衛戰士》看到的那種，戰機互相訓練、對抗，二方面也找出飛行技巧的一些問題，來做處理解決，以往是在內華達州內陸那邊演習，台灣也曾經參加過訓練。這次為什麼改在加州南部沿海地區，美國甚至讓航空母艦來參演？

「其實美國空軍的飛機，跟海軍的飛機是不一樣的！」栗正傑指出，雖然都叫F-35，可是一個是F-35A，一個是F-35B，它們攜帶的彈量、起飛降落的模式，都不太一樣。其實這次很明顯是在模擬跟中國大陸作戰，美國空軍主要的任務是制空作戰，海軍飛機主要的任務是對海、對艦的攻擊作戰，因為艦載機起飛，就是要攻擊敵人的軍艦。這兩種飛機的引擎構造也不太一樣，起降的方式也不太一樣。

栗正傑強調，因為F-35B可以垂直升降，中間多裝了一個引擎，可以垂直往下面噴射。不同的飛機在一起作戰，一定希望一起發揮最大戰力，兵力逐次投入的話，就會逐次被消滅。那要如何搭配空軍跟海軍的飛機，如期到達所希望的位置，同時發動攻擊？這是他演練的一個最重要目的。

栗正傑表示，至於關島建立防空系統，自己覺得很訝異。按理說關島是一個防衛力很強的堡壘基地，為什麼以前都沒有，現在才開始建？這證明一件事情就是，美國以前根本就不把解放軍當一回事，認為他打不到關島，在台灣、日本就把你擋住了。這也更證明一件事，就是美國認為，他第一島鏈不見得守得住，所以他必須要加強關島的各種防空、對艦攻擊，或對陸攻擊的這些防禦工作跟設施。