副總統賴清德出訪巴拉圭，今過境美國第二天，除了早上在下榻飯店出席早餐會，中午將出席僑宴，數百位陸僑前來抗議，與美東信賴後援會成員當場吵起來，陸僑高喊，「賴清德滾出去」，許伯丞則喊，「共產黨走開」。

賴清德尚未抵達僑宴會場，原本近百位打著五星旗及美國國旗陸僑前往抗議，隨後集結越來越多，達到數百人，而且不斷往飯店靠近，這時美東信賴後援會會成員許伯丞正接受媒體訪問，他提到這次參加僑宴的，來自美東地區的僑胞，從華府到這邊，也有從洛杉磯來的國策顧問.....。

這時抗議陸僑對他不斷叫囂，干擾他受訪，許忍不住高喊「打倒共產黨」、「共產黨走開、滾出美國、共產黨走開」，抗議陸僑則說，「為什麼麼要我們滾出美國」、許說，「因為你不愛惜自由不愛惜民主」、陸僑反擊，「全世界只有一個中國」、「get out here」；雙方中文吵完、用英文吵，警方連忙把雙方人馬架開，引導台僑進入飯店。