外媒近2週來，緊密追蹤華為攜手中芯國際擬在2023年底前量產5G晶片，支援華為旗艦型手機，預計2024年重回5G市場的傳聞。前立委郭正亮13日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，中芯國際能提供的高階晶片不多，應該是少量生產。事實上大陸很多人還是在用華為的4G手機，比如說P6，還有Mate60，還是4G手機規格，但都賣得很好。比如我們台灣，自稱5G都是假的，事實上就算買了5G手機，在台灣根本用不到，實際上還是4G。

「華為可能會有部分的5G手機，可是我認為還是少數，我認為中芯國際能提供的高階晶片不多，所以應該是少量生產！」郭正亮提到，事實上中國大陸很多人還是在用華為的4G手機，他現在還是賣得很好！比如說P6，還有Mate60，還是4G手機，都賣得很好。

郭正亮強調，在這種情況下，華為沒有必要大幅度地去做5G手機。因為中國大陸雖然基地台蓋得最多，可是5G在中國大陸並沒有普遍到這樣，別的國家更用不到。比如說我們台灣，自稱5G都是假的！事實上那個5G手機買了，在台灣根本用不到！「實際上都是4G啦！」