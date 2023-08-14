近年帶舞者深入社區跳舞的編舞家周書毅，今年再接再厲，挑戰走訪高雄山線地區，以高雄鳳山區為出發點，一路到茂林區的多納部落以及那瑪夏區，最後一站則是杉林區因八八風災重建遷村的大愛園區。

周書毅表示，「希望能將舞蹈帶到不同地方讓當地朋友觀賞，同時也可以看看同一支舞作，在不同的地景演出，會有什麼美麗風景。」

周書毅曾在2022年推出「波麗露在高雄」計畫，在高雄各區演出28場，演出舞作《1875拉威爾與波麗露》，引起話題討論，今年再延續，演出地點從平地轉往山區。周書毅表示，「只要還有人沒看過，它就仍有繼續跳下去的價值。」

《1875拉威爾與波麗露》最早可追溯自2006年，當時周書毅以法國作曲家拉威爾作品《波麗露》，訴說活在當下的力量，該舞作於2009年榮獲英國沙德勒之井（Sadler's Well's）劇院全球網路影片比賽首獎，回到台灣後，周書毅帶領舞者們離開劇場展開《1875拉威爾與波麗露》舞蹈旅行，從英國到台灣，經歷過不同城市，演出場次也將在今年突破100場。

9月9日起至10月29日，周書毅將帶舞者走訪高雄12個區域，共15場演出。