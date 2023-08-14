2023第五屆TOTAL SWISS長青桌球錦標賽，擁有陳秋丹、崔秀里等多名退役奧運國手的TOTAL SWISS紅隊，在本屆賽事長青組團體賽冠軍賽以總比分3比1技壓去年冠軍得和集團隊，拿下該組團體賽冠軍及20萬獎金；在長青組讓出冠軍的得和集團隊，則在樂齡組奪冠討回面子，TOTAL SWISS名列第2。

TOTAL SWISS盃的團體賽，依參賽選手年齡分成「長青」、「樂齡」兩種組別，長青組採7人5分制團體賽要進行男單、女雙、女單、男雙、男單，男、女選手均需在40歲以上，其中一組男單需大於50歲、男雙兩人合計100歲以上；樂齡組則是男、女選手分別要求至少有60歲和50歲，採6人5分制（雙、單、單、單、單），兩組的單、雙打都不得重覆出賽。

競爭最為激烈的是「長青組團體賽」，主辦單位八馬國際事業在TOTAL SWISS紅隊連奪第1、2、3屆冠軍後，去年首度把冠獎金提高到20萬元後，TOTAL SWISS紅隊敗給前緬甸國手「葉師父」葉旗山領軍的得和集團，今年比賽TOTAL SWISS紅隊捲土重來，陣中除擁有96亞特蘭大奧運國手陳秋丹、2000雪梨奧運女雙搭檔崔秀里、游鳳芸，還有前中國國手王清、加山兵伍，一路過關斬將，先輕取「快樂小週末」隊，再勝「雅樂桌球隊」，決賽遭遇去年冠軍得和集團。

第1點女單TOTAL SWISS紅隊派出96年奧運國手陳秋丹，直落三力克前一銀好手鄭秀雲；女雙TOTAL SWISS紅隊讓雪梨奧運女雙組合崔秀里、游鳳芸再度合拍，對抗前國手林麗如／林淑惠組合，兩隊在第1局分數就競爭激烈，崔秀里／游鳳芸16比14拿下第1局，後兩局再以11比7、11比9過關，為TOTAL SWISS紅隊取得聽牌第2點。

接著進行兩場男單，TOTAL SWISS紅隊派出現任瑞典青少年國家隊教練王清、松山家商教練加山兵伍，分頭迎戰得和集團多屆台灣長青桌球錦標賽冠軍的前緬甸國手葉旗山、前台灣國手張雁書，葉旗山為得和集團要回1點，不過第4點加山兵伍擊退中華隊前國手張雁書，贏得第5屆長青組團體賽冠軍和20萬元獎金。

TOTAL SWISS紅隊贏得TOTAL SWISS盃長青桌球賽長青組冠軍。（大會提供）