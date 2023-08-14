華府學者葛來儀。（資料照）

副總統賴清德12日出訪巴拉圭，過境紐約；華府學者葛來儀說，賴清德不能到華府，不是因為美國不想得罪中國，而是因為這本來就是美方一直以來的政策。這次因為台灣剛好有選舉，中國領導人習近平將參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，這些外部因素要考慮，這次大家看到的，都是台美雙方非常好的、協調後的結果。

賴清德特使團隨行採訪團透過視訊採訪多位美方專家學者，被問到賴清德此行及過境意義，大家提出自己的看法。

對於賴清德這次去程過境美國紐約，不少人解讀是被「降格」；不過紐約智庫外交關係協會研究員塞克斯認為，賴清德低調過境，是台灣和美國雙方緊密的協調結果，符合長期利益。

美國智庫哈德遜研究所亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick M. Cronin）說，賴清德去巴拉圭，過境紐約、舊金山，已經很好了，不需要去華盛頓。賴清德這次例行過境，是希望向美洲人民展現，自己是非常穩定的領導人。

華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀對於這次沒能見到賴清德，個人有點失望；她也認為，賴清德這次是比較特別的過境，不只是現任副總統，也是總統參選人。

對於大陸抗議賴清德過境，葛來儀認為，這是不可理喻的，因為過境是慣例，台灣從以前到現在，這麼多總統副總統過境美國，大陸駐美大使謝鋒稱「堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的灰犀牛」，但也沒辦法讓美國、台灣取消賴清德過境，如此強硬的立場，只是把自己逼到牆角。

葛來儀認為，接下來中國可能加大軍演力度，但她認為，這是沒有幫助的。此外，她也認為，對於台灣大選，美國不會採取立場，無論誰當選，都會維持良好的關係，美方不需要偏好任何一個人，台灣的立場也是一樣，也希望北京不要介入。

此外，之前與民眾黨主席柯文哲有幾次言詞交鋒的葛來儀，再度被問柯文哲時表，「不想再跟他戰第三回合」。