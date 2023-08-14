副總統賴清德過境紐約，今天與700多位僑胞相聚，他強調「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」，並說現在已經走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，就害怕、走回頭路。

賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。現場700多人齊聚，代表民進黨參選2024年總統的賴清德到場時，僑胞高喊「總統好」。

駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、紐約台灣會館理事長蘇春槐等人都到場。

賴副總統致詞時感謝美國不懼壓力，秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，協助過境。他特別用英文，感謝在場美國友人對台灣長期支持。

他接著一鞠躬感謝來自四面八方的僑胞，熱情參與僑宴。副總統說，大家不遠千里相聚在自由女神像所在地、世界之都紐約，至少有三層緣份，「有共同情感、有共同價值、還有共同目標」。

副總統感性地表示，大家都來自台灣、根在台灣、都認同台灣這塊土地，家人親朋好友都在台灣，與台灣一起高興，也與台灣一起傷悲。

一一細數台灣經濟成就、防疫成績，他說，不管大家身在哪裡、心都在台灣，台灣人民走過相當漫長艱辛、無法當家作主的日子，在日治時期台灣是東亞共榮圈的勢力範圍，即便是國民政府時代，也只不過是反攻大陸的跳板而已，但是台灣人民沒有放棄，發揮「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」精神，勇敢堅強。

副總統說，台灣的努力獲國際社會支持，世界各地重要政治領袖也紛紛到台灣，用行動表達對台灣支持。賴副總統話鋒一轉說，一定要「國內團結、國外合作」，國內政黨也許在選舉時會有競爭，但面對極權威脅，每個政黨都應該要把國家的利益擺在政黨利益之前，台灣只有國內團結一致，才能贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。

他說，在這關鍵時刻，此時此地他再次承諾，「不管極權主義對台灣的威脅有多大，絕不畏懼退縮，一定堅持民主自由的價值」，還要分享台灣民主理念，讓印太地區的人民追求自由民主人權時，將台灣視為一座耀眼的燈塔。

賴副總統說，許多國家對台灣的支持、關心台海，代表的是，台灣的安全是世界的安全議題，台海的和平屬於全球的和平，當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。他說：「我們已經走在正確的道路上面，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕、走回頭路，一定要勇敢堅強在民主的道路上持續壯大台灣。」

他強調，會繼續總統蔡英文的4大堅持，儘管國際的情勢複雜，但會以和平當燈塔、民主當指南針，力行和平4大支持行動方案，只要能夠確保尊嚴對等，很願意進行兩岸的對話合作，謀求印太和平穩定。

最後，賴副總統提到，4年前，他也到紐約，跟大家見面，他還記得當時說希望用自由女神精神守護台灣，美國曾遭911恐怖攻擊，但倒塌的雙子星在原址已重新建立自由塔，希望能以重建自由塔的勇氣壯大台灣，當時他也強調紐約是創新、創意的城市，台灣也應該用創新進步法案推動進步，讓台灣成為世界的台灣。

賴副總統說，4年後，他再度來到紐約，他的想法沒有改變，未來會持續守護台灣、壯大台灣，打造一個創新 繁榮台灣，他願意與僑界共同許諾。（編輯：何宏儒）1120814