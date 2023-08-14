紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐，今一大早現身副總統賴清德下榻飯店，出席與賴清德的早餐會；會後被問到明年是否回去投票，蘇春槐會說，「當然會去投票」；至於蘇姿丰？他說，女兒有中華民國國籍，但不會回來投票，但認為把最好的東西帶回台灣，促進台灣的經濟，這就是最大的貢獻。

他說，女兒本身最大重心就是發展事業，「挺賴清德是我個人的關係」，他覺得賴清德是台灣目前最好的未來領導者，可以領導台灣的未來，對於國家未來發展，領導者走要有對的方向，所以一定要有一個目標。

被問到早餐會中，有與會者指出，賴清德在裡面講話非常感人，還有點哽咽；他說，會中都是賴清德支持者，很多都是非常好朋友，大家理念相同，台灣的民主自由跟台美關係，都是非常重要。

他說，賴清德講的很誠懇，感受到賴心在台灣，大家就是要一起守護台灣、守護民主自由價值，每個人都有充分的機會，去創造歷史，就像任何人在紐約，都可以創造機會。

被問到會中，賴清德有無提到蘇姿丰？他說，沒有，因為場合不適合，不過賴清德幾個月前跟他在台南見面時有問過，他說，蘇姿丰一年給台積電一千五百億的訂單，產品基本上都在南科，所以對台南經濟貢獻很大，讓台南進步，台南人不用再北漂。

他說，蘇姿丰跟黃仁勳也是親戚，也互相競爭，大家把最好產品帶回台灣，共創天下，就是對台灣最大的貢獻。