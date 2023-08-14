出席紐約僑宴 賴清德：希望以重建自由塔勇氣壯大台灣。曾薏蘋攝

副總統賴清德特使團出訪，過境美國紐約，13日午間（台北時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士午宴，賴清德致詞時表示，美國曾遭遇911恐怖攻擊的衝擊，從重建的「自由塔」，可看出紐約人的勇氣。「希望我們能以重建自由塔的勇氣，壯大台灣」。致詞結束，與會者高喊「凍蒜」、「賴總統」。

他還強調，為了達成這個目標，不僅國內要團結，國外更要合作，國內各政黨選舉雖然有競爭，但面對極權的威脅時，每個政黨都應該要把國家利益擺在政黨利益之上，只有國內團結一致，才能贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。

賴清德今天僑宴中，感謝美國政府秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，提供過境協助，及在場的美國友人對台灣長期的支持。

他致詞時說，「有緣千里來相會」，「共同的情感」、「共同的價值」及「共同的目標」，讓大家不遠千里相聚在這個自由女神像所在的世界之都─紐約。

他指出，台灣更有許許多多的隱形冠軍，在全球產業鏈中扮演關鍵角色，台灣對世界越來越重要。「台灣是我們的根，我們對台灣的感情深厚，不論身在何處，我們都心繫台灣」。

賴清德指出，台灣人民走過了漫長而艱辛、無法當家作主的日子，但台灣人民沒有放棄。台灣因為民主和世界站在一起，世界因為民主，與台灣前行；台灣「德不孤，必有鄰」，民主台灣與世界同行。

他強調，在此關鍵時刻，此時此地再次承諾，不論極權主義對台灣的威脅有多大，絕不會畏懼、退縮，一定堅持對民主自由的價值。並分享台灣民主理念，作為印太地區人民追求民主、自由、人權的耀眼燈塔。更要積極參與世界民主陣營，勇敢地在印太地區扮演穩定和平的角色。

他說，近來許多的國際會議，還有今年的美日、美韓以及各國的領袖高峰會，都共同指向一個重點：就是台海的和平穩定，已經不只是台灣的問題，而是攸關各國的全球問題。來自各國的支持都展現出，台灣的安全是世界的安全議題，當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。

他認為，「我們已經走在正確的道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅力量，就害怕地走回頭路，一定要勇敢堅強，在民主的道路上持續壯大台灣」。

副總統提到，四年前，他也曾來到紐約，與許多鄉親見面。紐約市是創新、創意的城市，台灣也應該要用創新、進步的政策，推動台灣進步，讓台灣成為世界的台灣。四年後他再度來到紐約，想法未曾改變，未來，會持續秉持這三大精神守護台灣、壯大台灣，打造創新、繁榮的台灣。

中午僑宴包括駐美國代表處大使蕭美琴、「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯等出席午AIT主席羅森伯格也以視訊方式參與。