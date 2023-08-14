出道滿33年的傳奇

「伍佰」這個名字，陪伴無數人走過青春，成為無人能敵的台灣樂壇傳奇，在他鐵漢的外貌下，藏著一顆細膩又溫柔的心，聽他的歌，懂了漂泊、懂了滄桑，還有求而不得的愛情。

1989年在音樂節演出、簽入滾石唱片後，伍佰1992年以本名吳俊霖參與《少年吔，安啦！》電影原聲帶，隨後發行第一張個人專輯，再與貝斯手朱劍輝（小朱／擔任團長）、鍵盤手余紀墉（大貓）以及鼓手Dino Zavolta（Dino）組成樂團「伍佰 & China Blue」，自成軍以來，四名團員從未更換，成功帶領新台語歌與搖滾LIVE演出的風潮。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的伍佰十大經典歌曲，相信這些旋律會永遠傳唱，持續帶給人們無限感動與力量。

NO.10 〈怎樣歌〉

十字路口要往哪裡走

野心瘦得只剩骨頭

只要堅心不回頭 哎呀

我想怎樣都可以

〈怎樣歌〉曲調融入南管，有伍佰一貫的口氣與細膩的感情串流其中，為了呼應歌詞中「階梯」與對生命的省思，MV以「大型階梯」為主要場景，特地實景打造了三層樓高的巨型梯，輔以繪畫無限延伸到牆壁，寓意人生中充滿了無數抉擇，做了選擇之後將面臨通往各自旅程的交錯道路。

NO.9 〈妳是我的完美〉

它吹啊 吹啊 多情風

我飛啊 飛啊 在天空

要飛到我倆的世界

妳是我的完美

熟悉的最對味！辣個男人回來了！不管時間流逝多久，許多「粉條們」（伍佰粉絲名）最愛的，就是伍佰最擅長的男人味十足「台味情歌、芭樂搖滾」，如果是好這一味的聽眾，〈妳是我的完美〉絕對能滿足你的需求，難怪一推出，各大平台上學習速度超快的翻唱作品不斷。

NO.8 〈被動〉

愛妳越久我越被動

只因妳的愛居無定所

是妳讓我的心慢慢退縮

退到妳看不見的角落

每一份默默的愛都有它想去的地方，甘願無償付出的人總是最被動的一方，聽著伍佰〈被動〉的旋律與歌詞，一聲聲唱出暗戀、苦戀人的心聲，滿嘴的澀味卻只能自己吞下，永遠不讓心愛的那個人知曉。

NO.7 〈白鴿〉

前方啊 沒有方向

身上啊 沒有了衣裳

鮮血啊 滲出了翅膀

我的眼淚 溼透了胸膛

一改伍佰歌裡常見的冒險與漂泊，〈白鴿〉的歌詞添了灰暗與血腥的色彩，這是伍佰1999年初創作的、一首寫給台灣的歌，當時台灣面臨許多困境，想傳達「雖然辛苦也要懷著希望之光」的意義。1999年6月5日台中市廣三SOGO槍擊案發生後，伍佰聽聞一名遭流彈由左至右貫穿身體的孕婦莊嘉慧是歌迷，將此歌送給她，為對方加油打氣。

事件發生當下，莊嘉慧懷有不滿六個月的身孕，醫生緊急進行剖腹產搶救，孩子仍因四肢畸形心跳衰弱而夭折，莊嘉慧成了植物人，父母不離不棄守護19年，2018年因年邁無力照護流淚送至安養院。

NO.6 〈樹枝孤鳥〉

愛人 妳是去佗位

無代念我情 無代念我意

啊 愛人想妳的香味

望妳快回頭 轉來阮身邊

咀嚼時事再用歌唱吐出，是伍佰獨特且細膩的創作方式。一隻孤獨的鳥兒站在樹枝上，叫出內心的聲響卻無人共鳴，雖然這首歌的歌詞像是描述孤獨的人獨立於世，又像在說付出太多卻被辜負的失戀心情，其實是伍佰有感於台灣在國際外交受挫而寫下，這種不斷遭遇背棄、不知道身世與方向的感受，相信身為台灣人的聽眾一定深深有感。

伍佰的台語完美結合旋律與音韻，有些用語也較為土根、艱深，比如〈樹枝孤鳥〉的歌詞「心肝全碎」的「全」，伍佰唱成chiâu（音近嚼口香糖的嚼）、「愛人妳哪這酷刑」khok-hêng（音近ㄎㄡ˙ ㄏ一ㄥˊ），代表心狠手辣的意思，引發許多網友的討論。

NO.5 〈純白的起點〉

撥亂頭髮遮住眼睛假裝我很悲傷

其實心裡覺得今天比昨天還要棒

世界變明亮 我開始了

純白的起點

伍佰自填詞曲、一首低調的抒情搖滾，歷經了疫情的壓力，〈純白的起點〉象徵全新的開始，回歸起點不忘做音樂的初衷。

〈純白的起點〉同時也是同名新專輯的2023首支推薦曲，伍佰親自為它寫下主題概念：「無限制的思考 最徹底的自由 爆亟的宣言 純白的起點」。MV視覺呼應純白與時間齒輪寓意，噴出翅膀與羽毛，加上雷射光束的加持，整體成果帥氣且夢幻。

NO.4 〈妳是我的花朵〉

喔 妳是我的花朵

我要擁有妳 插在我心窩

喔 妳是我的花朵

我要保護妳 一路都暢通

〈你是我的花朵〉本來是為了由鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）組成的女團Twins所寫，卻遭到退稿，最後伍佰乾脆拿回來自己唱。

男人味滿滿的台式唱腔搭配有趣的示愛歌詞，添加了莫名的可愛，展露了酷酷大哥「反差萌」的一面，加上伍佰自創的、好記好跳的花朵舞，戴起墨鏡穿上花襯衫，讓這首歌一推出就造成轟動。

No.3 〈浪人情歌〉

我會擦去我不小心滴下的淚水

還會裝做一切都無所謂

將妳和我的愛情全部敲碎

再將它通通趕出我受傷的心扉

這首歌連獨白都讓人心痛！誰能比伍佰更懂男人？如果要聽眾選出一首伍佰的傷痛情歌，在男人KTV中必點必唱，那〈浪人情歌〉絕對名列歌單之中。

小時候不懂伍佰也不懂愛情，長大後，我們終於懂了伍佰說的那種愛情，卻也失去了天真與愛情。

NO.2 〈Last Dance〉

所以暫時將妳眼睛閉了起來

黑暗之中漂浮我的期待

平靜臉孔映著繽紛色彩

讓人好不疼愛

擁有動人旋律的經典〈Last Dance〉，以愛情為載體，承接離別深沉的情感，彷彿在旋律中體會到愛人與被愛的深切想望。

當它作為知名台劇《想見你》的劇中元素播出後，迷茫的愛情故事有了明確的樣貌，年輕相遇的戀人與穿越時空的感情，一股回憶殺湧上心頭，讓這首歌再度翻紅、傳唱，因為，每個人都擁有自己的珍藏的最後一支愛情之舞。

NO.1 〈挪威的森林〉

那裡湖面總是澄清

那裡空氣充滿寧靜

雪白明月照在大地

藏著妳不願提起的回憶

1996年發行的專輯《愛情的盡頭》收錄這首雋永名曲，據說靈感是來自看完作家村上春樹的同名小說之後，受啟發而寫下的歌曲，也是伍佰最知名的作品之一。

聽著伍佰用沙啞滄桑的語調，唱出人們心中的那片隱蔽森林，在雪白明月的照耀之下，深藏在無數枝椏背後的澄清湖面，也會因愛情泛起漣漪心事，成為故事中最安靜的秘密。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月08日至2023年08月07日，共三年。

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