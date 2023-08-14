副總統賴清德今天在紐約出席僑宴，AIT主席羅森柏格以預錄影片致詞，稱台灣是印太地區民主燈塔，美台友誼歷久不衰、堅若磐石，並預告本週稍晚將在舊金山相會。

這場午宴在曼哈頓中城緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳舉行，席開逾60桌，超過700人參加。賴清德雖以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，但也代表民主進步黨參選總統，進場時部分支持者高喊「總統好」。

賴清德致詞時感謝美方不懼壓力，秉持安全、舒適、便利及尊嚴原則協助過境。他強調台灣安全、台海和平屬於全球性議題，鼓勵台灣分享民主理念、積極參加民主陣營，並說台灣已走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅就害怕、走回頭路。

美國在台協會（AIT）由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表致詞。她說，美國對台政策關鍵部分是鼓勵將台灣納入國際組織，鼓勵台灣持續與巴拉圭等外交夥伴往來，「台灣人民值得參與國際社會，國際社會因應全球挑戰時也需要台灣的關鍵支持」。

羅森柏格（Laura Rosenberger）透過近4分鐘預錄影片致詞，提到她因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席。

羅森柏格3月接任AIT主席以來兩度訪台。她說，在台期間受到盛情款待，體驗台灣豐富的文化、傳統與美食，包括逛夜市、走訪九份老街、體驗平溪天燈、漫步高雄愛河畔，「特別是與賴清德同遊台南，他是很棒的嚮導」。

她以「史上最緊密」形容美台夥伴關係，提到美台21世紀貿易倡議首批協定6月簽署後持續協商，美國期待台灣參加今年亞太經濟合作會議（APEC）。美國跨黨派國會議員代表團接連訪台，展現對台灣的濃厚興趣與支持。

羅森柏格說：「台灣是印太地區民主燈塔，也是我們致力支持區域與全球民主價值的關鍵夥伴。我們在維護台海和平穩定上存有重大共同利益，這個承諾始終不變，包括我們承諾支持台灣自衛能力，正如美台友誼歷久不衰、堅若磐石。」

羅森柏格祝賴清德及訪問團成員享受紐約過境，赴巴拉圭一路平安，期待不久之後在舊金山相會。

賴清德率團出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，去程過境紐約，預定16日回程過境舊金山。

駐美代表蕭美琴說，相信台美關係在政府、僑胞及國人共同努力下，會一步步持續深化、茁壯。她介紹的美方貴賓包括紐約州眾議會副議長拉莫斯（Phil Ramos）等議員、新澤西州紐瓦克副市長戴福瑞塔斯（Ligia De Freitas）、賓州威廉波特市長史勞特（Derek Slaughter）。

桃園市龜山國小少棒隊代表台灣參加本週在威廉波特點燃戰火的世界少棒聯盟（LLB）少棒賽。蕭美琴說：「台灣人都知道這座城市，我們對棒球有著共同的熱情。」

紐約台灣會館理事長蘇春槐、中華公所主席曾偉康分別致詞，代表新老僑界歡迎賴清德及訪問團成員過境紐約。

賴清德昨晚抵達下榻飯店時，場外上百名僑胞熱烈歡迎，未見抗議人士。今天僑宴場地外聚集由紐約中國和平統一促進會等中方社團動員的民眾抗議，高喊「台獨必死」等口號。但在警方阻隔下，與僑宴舉辦地有一街之隔，期間部分中方人士欲闖入，但遭員警架離。（編輯：何宏儒）1120814