副總統賴清德今出席僑胞午宴，出席的駐美代表蕭美琴致詞時，感謝美國各界朋友對台灣國際空間、國際參與大力的支持，包含這次賴清德副總統過境，也要特別謝謝美國政府依照過去副總統過境的慣例，做了最好的接待及妥適的安排。

這場午宴，賴清德致詞時同樣也感謝美國政府秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，提供過境協助，以及在場的美國友人對台灣長期的支持。對於來自各地的僑胞朋友們熱情參與這場僑宴，他備感榮幸，也深受感動。

蕭美琴指出，台灣跟美國夥伴關係，也在各位僑胞朋友支持下，一步一步看到進展，不久前我跟AIT美國在台協會執行理事藍鶯，簽署台美21世紀貿易倡議協定，接下來也很努力在推動，台美間避免雙重課稅的協定。

她說，相信在大家共同支持及努力下，及所有外交經貿團隊的努力，可以看到台美之間經濟關係能有更深的連結，看到台美之間透過這個深度的連結，能夠更為繁榮。

她說，賴清德及所有駐美代表處團隊，持續秉持作為台灣穩健、可靠的力量，也作為區域民主、和平、繁榮的守護者，相信台美關係在台灣政府、僑胞及國人同胞共同努力下，也會穩健一步步持續深化跟茁壯。