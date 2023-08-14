九把刀近來為了宣傳新片《請問，還有哪裡需要加強》，跟片中演員宋芸樺、柯震東、春風等人全台走透透，頻跑映後宣傳。不知九把刀是不是太勞累，時報周刊CTWANT就直擊他忙工作的同時，還抽空去看中醫好好調養身體。

日前九把刀穿著輕鬆家居服出現在自家附近。（圖／本刊攝影組）

電影上映隔天，九把刀下午3點多穿著輕便居家服、腳踩拖鞋、戴著口罩，獨自在住家附近散步，一路走到一家中醫診所，該診所落地窗上還註明醫療項目為內科。下午4點出頭離開診所時，見他邊走邊伸展筋骨，臉上神情輕鬆，似乎經過治療之後感覺舒服許多。邊走還邊看著手上關於放射狀震波治療的廣告紙內容，幾分鐘後回到住處休息。

九把刀一路走到一家中醫診所，入內診治。（圖／本刊攝影組）

身為導演的九把刀，當初擔心電影遇上「芭比海默」兩部好萊塢大片夾擊，票房會受到影響，為了宣傳可說是卯足全力，幸好爆笑劇情以及卡司加乘，票房表現還算亮眼，2天就突破2千萬大關，加上宋芸樺、柯震東、春風、蔡昌憲的好人緣，各自揪親朋好友包場支持、寫評論，也讓票房持續上漲。

看完醫生後九把刀顯得神清氣爽如有神助。（圖／本刊攝影組）

九把刀對於該片深具信心，直呼已經想好續集劇情，下一集照樣要讓春風飾演的黑道大哥阿泰遭遇生死關頭，喊話粉絲進去戲院支持，才有機會拍續集。接下來8月中，他也準備帶著春風、宋芸樺及柯震東一起到香港夏日電影節宣傳，跟香港粉絲相見歡，記得忙工作的同時，也要定期去回診調養，不要累過頭了。

邊走還邊看著手上關於放射狀震波治療的廣告，不知九把刀是否有此需求。（圖／本刊攝影組）

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