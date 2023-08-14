金鐘視帝游安順演技精湛，戲約一部接一部，堪稱是每部作品的最佳綠葉，近來他接下新片《蟲》，趁空檔時間在旁一解煙癮，吞雲吐霧的同時，也露出若有所思的眼神，就連休息時間也渾身充滿戲感。

游安順邊抽菸邊望向空中發呆，不自覺緊皺著眉頭滿臉惆悵。（圖／本刊攝影組）

7月20日下午2點多，由臺裔美籍導演王凱民（KEFF）執導的劇情長片《蟲》劇組，在台北市萬華區準備拍攝工作。然而天公不作美下起大雨，工作人員忙著收拾器材，游安順和一名年輕演員則到劇組借用的廟裡躲雨，游安順趁劇組休息空檔抽起菸來，獨自靠在廟外樑柱上沈思，不知是太累靠尼古丁提神，還是他有其他煩惱，就連休息時間也彷彿像在拍戲一般，望向空中發呆，不自覺緊皺著眉頭，充滿惆悵的感覺。

因天候不佳，導演王凱民宣布取消當天的拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

當天雨勢太大，劇組遲遲等不到雨停，導演王凱民走到廟裡，和其他工作人員吃了準備好的點心和飲料後，宣布取消當天的拍攝工作，隨後，搭上劇組交通車離去。

演技精湛的游安順，是各大典禮獎項的常客。（圖／本刊攝影組）

游安順作品多產，橫跨電影、戲劇、舞台劇三領域，戲約幾乎是來者不拒，過去他受訪時就曾說自己最忙的時候，一天內跑兩個劇組，工作12小時都是常有的事，幾乎都只能靠收工空檔跟8歲兒子視訊聯絡，一度健康也跟著身體亮紅燈，長皮蛇還冒冷汗，讓醫生都叮嚀他要注意健康。接下來他又將代表《一家子兒咕咕叫》劇組到四川參加兩岸電影展，想溫馨提醒一下影帝，就算馬不停蹄的工作，健康也要注意，煙要少抽一點啊！

提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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