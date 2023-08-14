華千涵、楚翔日前在三立8點檔《天道》中穿上制服扮高中生，模樣清新時報周刊CTWANT直擊兩人脫去制服換上便服拍戲，華千涵竟遭巡邏警察壓制在地上，而楚翔則囂張對警方嗆聲：「我們又沒做壞事，幹嘛抓我們！」一連串的「動作」場面，引來附近居民好奇圍觀，而劇組則忙著勸導請求移步，接著親切地邀請學生們可以聚集在「不影響拍攝、又能看到演員」的位置觀看，現場忽然多那麼多人，對演員也是極大的考驗。

兩人在公園散步，楚翔還拉了拉華千涵的手臂。（圖／本刊攝影組）

兩人聊天氣氛正好，還以為會是甜蜜蜜的愛情戲。（圖／本刊攝影組）

8月7日晚間7點半左右，本刊在台北市內湖區一處公園，巧遇楚翔和華千涵正在拍攝8點檔《天道》，劇中扮演高中生的兩人穿著便服，拍攝前，兩人說說笑笑，華千涵還抬起右腳，用手比了一比鞋子的厚度，而一旁的楚翔則露出驚訝的表情，看來相當詫異，明明已經有165公分的華千涵看似竟然還需要增高！

華千涵忽然遭員警追逐並壓制在地。（圖／本刊攝影組）

酷暑難耐，中場休息華千涵拿著小電扇不斷地吹風。（圖／本刊攝影組）

當晚拍攝的劇情是兩人在公園散步，遇到巡邏經過的警察，聽到警察的喝令聲，兩人先是停住一愣，接著短暫對視一眼便拔腿狂奔。拍好這一段，華千涵到一旁的椅子坐著，工作人員協助他穿上護膝，緊接著，華千涵就因跌到被員警壓制，而楚翔則停下來對著警方叫囂，直喊：「我們又沒做壞事，幹嘛抓我們！」警方則回他們：「那你們幹嘛看到警察就跑...。」台詞完全就是警匪追逐時會講的話。

華千涵被員警壓制，而楚翔則是對警方叫囂，旁邊還有不少圍觀民眾。（圖／本刊攝影組）

《天道》一群年輕演員超齡扮高中生還算有說服力。（圖／三立提供）

大動作的拍攝過程中，引起附近的居民好奇聚集，其中還有不少國、高中學生追星，劇組人員對此則相當友善，對於拍攝角度中會拍到的民眾，柔聲請求協助移步，甚至親切地對學生們表示，他們可以聚集在不影響拍攝、又能看到演員的位置觀賞，也算是大方為戲宣傳。

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