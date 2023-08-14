台電繼彰濱離岸風電一期併聯發電之後，彰濱離岸二期也邁入施工階段，為運籌帷幄，台電斥資6.83億元，興建 「台電離岸風力發電運維中心」，13日舉行動工祈福典禮，預定2024年底完工。因運維中心建築外觀，由太陽光電板包覆，年發電可近100萬度綠電，等同約3,000家戶的每月用電量，減碳效益約500公噸。

與會的行政院長陳建仁表示，占地4,000坪的離岸風力發電運維中心，是一座「淨零建築」，設計過程相當艱難，預計2024年底完工後，將可為一支支矗立起來的離岸風機，提供管理及維護服務。這不僅展現台灣發展再生能源、邁向「2050淨零排放」目標的決心，更為世界樹立良好的楷模典範。

陳建仁說，為促進風電產業發展，政府在彰化漁港投入近14億元的前瞻建設經費，打造離岸風電運維基地設置10席運維船舶停靠的空間，明年初即能全部完工。

台電總經理王耀庭表示，公司配合政府的政策，打造「雙綠能」計畫，包括太陽光電裝置容量100MW（百萬瓦），每年發電量1.4億度，陸域風機40部，年發電量2.4億度，共計年發電量3.8億度，減碳21萬噸。

至於離岸一期有21部風機，總裝置容量109.2MW，去年6月已完工，每年發電量約3.6億度，可提供9萬戶家庭的年用電量；至於即將施工的離岸二期，共有31部風機，總裝置容量294.5MW，預定2025年底完工，每年發電量10億度，可供25萬戶家庭年用電量。

王耀庭說，為達到2050年淨零碳排目標，台電未來1、20年還會持續大量建置再生能源，因為這些量體建置，需要運維中心，台電才打造離岸風電運維中心。

經濟部政務次長兼台電董事長曾文生表示，離岸風電部分，已將近有1.5個GW（GW等於10億瓦 ），已陸續發電，13日動工祈福典禮象徵台灣離岸風電，已從初步規劃建設，逐漸走向日常運營，而日常運營上，彰化縣是離岸風電風場最密集的地方。

曾文生說，被稱為「光源之石」的台電離岸風力發電運維中心外觀，遠看猶如一隻「穿山甲」，未來每年可發近100萬度綠電，自給自足，還能作為自家離岸風電運維基地及再生能源設備材料倉儲中心的電力，成為全台第一座淨零排放建築。

台電離岸風力發電運維中心，將作為台電離岸風電一、二期，超過50部風機的吊裝廠房、運維基地，及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心，完工後，全面提升台電綠能建設維護效能。