國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察多個重要軍事設施，包括一處戰術飛彈生產廠。
報導指出，金正恩上週視察期間對於其中一個工廠「最近專注生產戰術飛彈」以及「產能擴充」表示滿意。
他提出一項改進飛彈生產的重要目標，並對最新榴彈砲砲彈的操作性能表達讚許，還親自駕駛一部裝甲車。
金正恩最近展開一系列防禦設施視察行程，並且強調大量生產武器的重要性。
北韓中央通信社今天另外報導，卡努颱風上週橫掃朝鮮半島，淹沒農田，金正恩也視察了災區。（譯者：何宏儒）1120814
國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察多個重要軍事設施，包括一處戰術飛彈生產廠。
報導指出，金正恩上週視察期間對於其中一個工廠「最近專注生產戰術飛彈」以及「產能擴充」表示滿意。
他提出一項改進飛彈生產的重要目標，並對最新榴彈砲砲彈的操作性能表達讚許，還親自駕駛一部裝甲車。
金正恩最近展開一系列防禦設施視察行程，並且強調大量生產武器的重要性。
北韓中央通信社今天另外報導，卡努颱風上週橫掃朝鮮半島，淹沒農田，金正恩也視察了災區。（譯者：何宏儒）1120814
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