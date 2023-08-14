金正恩上週視察期間對於其中一個工廠「最近專注生產戰術飛彈」以及「產能擴充」表示滿意。(圖/路透社)

金正恩最近展開一系列防禦設施視察行程，並且強調大量生產武器的重要性。(圖/路透社)

國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察多個重要軍事設施，包括一處戰術飛彈生產廠。

報導指出，金正恩上週視察期間對於其中一個工廠「最近專注生產戰術飛彈」以及「產能擴充」表示滿意。

他提出一項改進飛彈生產的重要目標，並對最新榴彈砲砲彈的操作性能表達讚許，還親自駕駛一部裝甲車。

金正恩最近展開一系列防禦設施視察行程，並且強調大量生產武器的重要性。

北韓中央通信社今天另外報導，卡努颱風上週橫掃朝鮮半島，淹沒農田，金正恩也視察了災區。（譯者：何宏儒）1120814