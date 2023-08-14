擁有20萬訂閱的YouTuber「蘋蘋澎澎」憑藉活潑可愛個性與火辣身材，吸引許多粉絲追隨，但日前卻傳出有私密影片外流；對此，「蘋蘋澎澎」發出影片澄清影片中的人並不是她，但也提到不需要去搜尋造成對方二次傷害。

「蘋蘋澎澎」13日晚間在頻道以「關於外流影片…我有話想對大家說」為題上傳最新影片，她透露，上周有網友私訊告知她，在臉書及群組上有看到她外流的影片，還附上IG截圖指名就是她，起初她並不在意，只針對私訊的粉絲做澄清，也不想公開回應讓影片中的女生被二次傷害；怎料，竟越來越多人私訊及騷擾她，甚至將影片寄到她的商業信箱，導致她身邊的同事及家人開始擔心，她才決定拍影片澄清。

接著，「蘋蘋澎澎」表示，自己從未拍過任何私密影片，且她的床單顏色不是藍色而是灰色，加上過去她在家中沒又床鋪，此外，她更拿出寫真集指出自己的胸下及有手都有一顆痣，而影片中的女生沒有。

她強調，有拍攝過寫真或身材相關的企劃影片，不代表應該受到這種對待「我願意跟大家分享我的身材，不代表我願意被任何人用這樣子的形式傷害汙衊，沒有任何人應該承受這種惡意」她也呼籲，不要拍攝私密影片，也不要去搜尋，停止惡意的循環「我想對造謠的人說，你們真的是非常非常非常爛的人」，直言對方的行為會讓她跟女生受到騷擾、誤解，且澄清也不一定會被信任，最後，她「祝福你們以後出去上廁所都沒有衛生紙、買飲料都沒有零錢、出門沒帶鑰匙」。

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影片嵌入自「蘋蘋澎澎」YouTube

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