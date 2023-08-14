天使王牌投手大谷翔平原定於本周登板對戰遊騎兵，但他發現投球的右臂有些疲勞，提前通知總教練內文（Phil Nevin），決定跳過1次先發輪值。大谷本季投了130.2局，累積165K，超過他2021年MVP球季的投球成績（130.1局156K）。內文說：「他沒有受傷，沒有疼痛，我肯定他下次會準備好的。」

大谷翔平前一次登板對戰巨人，6局無責失摘下第10勝，但是內文也看出他有點疲勞。內文表示他相信大谷自己的判斷，雖然跳過1次先發輪值，大谷在打擊方面卻不需要任何休息時間。前一戰大谷敲了擊球初速118.3英里（時速190.4公里）超猛二壘打，14日又轟出本季第41號全壘打，飛行距離預估448呎，還跑出第17盜。

2019年球季，大谷因為右肘韌帶重建手術而無法投球，但他還是以指定打擊身分上陣106場。投手碰到這種手術都是報銷1個球季以上，大谷這種還能打擊一整季的只能說是超人了（右投左打）。

天使先前的總教練索西亞（Mike Scioscia）、麥登（Joe Maddon）讓大谷每周只登板1次，並且再登板前後1天都會讓他休兵，登板當天也不會打擊。然而2021年開始，大谷不再於投球前後休兵了，登板當天也照常打擊，他還多次「登板隔日開轟」證明自己體質特異。內文解釋大谷可以把打擊和投球分開來調整，即使投球方面有點疲勞，打擊也能夠完全不受影響。