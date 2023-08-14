蔡英文總統2016年520上任迄今，法務部在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑，目前等候執行的38名死囚中，王信福、王柏英、蕭新財3人都因殺警遭判死刑定讞，但迄今都未執行。

王柏英與哥哥王柏忠2005年計畫持槍搶銀行，殺死巡邏警員洪重男後奪槍，最高法院2009年3月13日判王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞，迄今14年未執行槍決。

蕭新財2000年因被員警盤查，持霰彈槍行刑式轟警，造成警員1死1重傷，最高法院2005年12月29日判死定讞，至今超過17年未伏法。

此外，1990年王信福被控教唆小弟，在卡拉OK槍殺2名警察，台灣史上第一宗殺警案，最高法院2011年7月27日判死定讞，迄今12年多仍未執行槍決，王信福今年也已71多歲，堪稱「最高齡死刑犯」。

台灣年紀最大的死囚、71歲的王信福，因槍殺2員警在2011年判死刑定讞，但至今未執行槍決，他聲請釋憲主張，因共犯死亡讓他沒有詰問證人的機會，《刑事訴訟法》規定，警詢筆錄可例外作為證據，這樣的規定違憲，不過，憲法法庭合併5案審理後，日前判決合憲。

同案另一位聲請人是死囚沈鴻霖，他在1989年與另2名共犯性侵殺害2女，2名共犯分別遭判刑確定後槍決伏法，他主張共犯在警詢的內容沒有證據能力，聲請釋憲想翻案、停止死刑執行，與王信福一樣都遭駁回，但2死囚另有其他釋憲聲請案，憲法法庭審理中。