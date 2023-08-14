南部一名已婚人妻小美，在民國110年開始出軌，先與小王阿勇發生多次性關係，未料兩人分手後，又告阿勇性侵獲不起訴，但小美丈夫卻卻意外查出，小美竟然還同時與另外3男交往，均以老公、老婆互稱，而且還在同時間劈腿多人。丈夫告上法院後，認定其中三人妻害配偶權，判賠6萬至30萬，僅有一名乾哥哥因事證不足免賠，全案仍可上訴。

根據判決書，小美的丈夫怒控，妻子在2020年認識了阿勇後，雙方發展出不倫關係。阿勇明知道小美有婚姻狀態，仍持續交往並發生性關係，而且雙方還以老公、老婆互稱。

法官檢視雙方對話，阿勇與小美從110年7月起就透過通訊軟體Messenger對話內容，發現小美曾留言表示，「那天被你弄的情境，真的從沒過你會這樣，就講不要了你還一直硬要，你知道我到現在我的心裡面有多難受，以為你會真的關心我的感受，結果你腦袋裡只想著強上我」。阿勇則回答，「這麽久沒那個，我一定想的啊。」小美又回，「讓我像是被強姦一樣」，胡也道歉表示，「做這些舉動我也後悔懊惱，真的不應該精蟲上腦。」

小美事後與阿勇分手，還提告性侵，事後阿勇遭不起訴處分。事後，丈夫又發現小美除了阿勇以外，還偷偷與三名密友交往，氣得丈夫一次連告4人。

審理過程中，僅有阿勇承認與小美交往，但否認知道她有婚姻關係，但不曉得對方已婚，法官檢視對話紀錄等事證，認定阿勇侵害配偶權，判賠15萬元。其中另外也有另兩人與小美發生不倫，也遭到判賠6萬及30萬。僅有一名乾哥哥查無事證，遭不起訴。全案仍可上訴。