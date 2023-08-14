香港女星蔡卓妍昨(13)日傳出與交往6年「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）分手，因為雙方對於未來沒有共識，且男方被爆與圈內C小姐過從甚密，而該位C小姐的身分也曝光，疑似是2022年度香港小姐季軍，有「翻版孫藝珍」封號的梁超怡。

據港媒《東網》報導，童星出身的梁超怡，5歲時參演《無間道》飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，直至14歲全家移民美國芝加哥。她在2022返港參加年度香港小姐獲得季軍，且是「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」與「最佳口才獎」得主，是香港小姐中首位有刺青仍獲得三甲的得主，賽後進入娛樂圈活躍至今。

不過，阿Sa也於昨證實兩人分手消息，但否認外傳有他人介入的說法：「已經分開一段時間，不是因為第三者，也沒有吵架，我們還是很好的朋友。確實分開就是因為有點問題，不過這些事情我們自己知道就可以了，不需要向別人交代，謝謝大家關心。」

事實上，除了有第三方介入的傳聞外，阿Sa情斷石恆聰的原因還有兩人對於結婚沒有想法，蔡卓妍對於感情相當專一，一開始便以結婚為目的交往，工作之餘便陪著對方，且她對婚姻相當嚮往，曾經揚言要生八個，不過在與石恆聰交往後，也放低標準，就算沒有婚禮也沒有關係，雖然兩人都已經見過雙方家長，石恆聰依舊沒有結婚的想法。