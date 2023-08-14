台灣人普遍喜歡排隊嘗鮮，一名男子表示，過去有不少餐飲店快速展店後，又迅速倒閉，如葡式蛋塔、清玉等，他問「最曇花一現的連鎖店是哪一個？」多數人點名2間手搖飲店，分別是清玉和一芳水果茶，「清玉和一芳當初多夯，莫名被黑掉就倒光。」

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，過去的葡式蛋塔、清玉、鮮芋仙和上海烤饅頭等都曾紅極一時，到處都看得到分店，吸引大批民眾排隊購買熱潮，但風潮一過又變得門可羅雀，各分店迅速倒閉，好奇問「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」

貼文引發網友熱烈討論，多數人想到清玉和一芳水果茶這兩間手搖飲，「最可憐是清玉，一個黃金比例讓店倒光」、「清玉明明不錯喝，那時候就有人帶風向說糖加很多，一杯就是全糖，相當於22顆方糖，結果瞬間倒閉」、「清玉和一芳就真的死透了」、「當初一芳水果茶多夯啊！客戶都指定要請他們喝」、「清玉莫名被黑掉」、「清玉還搞飢餓行銷，買飲料還要排隊買」、「一芳後來變共芳」、「一芳最冤吧！被塔綠班搞到倒」。

其他人也提到近年很紅的廖老大，「廖老大沒有之一，只活3個月嘻嘻」、「廖老大啊！半年就沒看到了」、「廖老大可能是最有印象的……」。