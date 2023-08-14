涉嫌洗錢、地下通匯200多億而遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，本月10日下午被遣返回台，此外，行政院副院長鄭文燦近日被爆料，郭在見了時任桃園市長的他後，以5.5億購買了一塊在捷運站旁邊的農地。對此，前台南縣長蘇煥智認為，上述案相當嚴重，甚至可能會影響到民進黨總統參選人賴清德的選情。

國民黨台北市立委參選人、市議員張斯綱昨（13）日在臉書發文質疑，郭哲敏在與時任桃園市長鄭文燦見面後，郭就砸了5.5億元購買農地，剛好買到捷運站旁邊，這沒有任何問題嗎？對此，鄭文燦回應，此議題去年選舉時已吵過，他也已向國民黨桃園市議員凌濤提告，這事件與他沒有關聯，檢調也可以查清楚，交由司法單位偵辦，相信結果會非常明白。

蘇煥智昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，鄭文燦被爆去了88會館後，移動了捷運綠線站址一事是個嚴重的問題，甚至可能動搖到民進黨與賴清德的選情，首先，鄭是民進黨與新潮流的重要人物，88會館又涉入了洗錢案件，「黑道又在這裡扮演很重要的角色，整個民進黨領導核心也有介入到這個案子」，儘管現在綠線捷運站已移回原址，此案仍非常值得繼續追蹤。

另外，蘇煥智痛批，im.B等詐騙案主嫌已被法院起訴，但政府卻沒有進一步去禁止，數發部的打詐國家隊「根本就是在胡搞瞎搞」。