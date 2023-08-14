距離2024總統大選時間越來越近，藍綠白三黨參選人政策攻防也進入白熱化，希望能博取台灣民眾的支持度。然而近日有一份百人街訪針對「最不希望誰當選？」的題目展開調查，結果民進黨參選人賴清德以53票拿下第一。

Youtube頻道《小杰不到一百六》日前展開百人街訪，在台北街頭詢問民眾對於「2024最不希望誰當選？」的意向，受訪中有許多是年輕人。最終結果，賴清德拿下53票、民眾黨參選人柯文哲則有11票、國民黨參選人侯友宜則占36票。

反對賴清德當選總統的民眾表示，「我覺得民進黨對台灣經濟沒什麼幫助，我們是高雄人，我們還是不希望民進黨當選，高雄還是有別的聲音」、「民進黨執政比較危險，我不想看到年輕人上戰場」、「不滿民進黨只要沒有選上，政府就會安排當高官」、「賴清德真的很危險，一直挑釁大陸，事實上台灣根本沒準備好」、「因為選賴清德，就要讓當陳時中當院長」、「沒有正視弊案」。

至於不滿柯文哲的民眾則表示，「最不希望柯文哲，起先靠民進黨上來，現在民進黨把他擺掉了，又要改吸藍的選票、又要吸年輕人的選票，最小氣也最投機」、「柯文哲就是個牆頭草，看起來主張科學務實，其實就是看風向轉變。」

至於不認同侯友宜當選總統的百姓則稱，「內政外交都不行」、「不希望侯友宜當選，但我會投侯友宜」、「當市長當的滿好的，當總統氣質要跟上，行為有點老派」。