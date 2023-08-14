晶華第二季合併營收15.98億元，季減8.05％、年增達53.42％，為近5年同期高。營業利益4.25億元，季減13.42％、年增近2.89倍，創同期新高、歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利3.43億元，季減4.95％、年增近2.9倍，創近4年同期高、亦為同期第三高，每股盈餘2.7元。

累計晶華上半年合併營收33.37億元，年增35.52％、創近5年同期高。營業利益9.18億元、年增達近1.09倍，刷新同期新高。歸屬母公司稅後淨利7.05億元、年增達近1.08倍，每股盈餘5.54元，雙創近4年同期高、亦為僅次於2018及2019年的同期第三高。

觀察晶華本業「雙率」表現，第二季毛利率36.66％、營益率26.65％，雖較首季旺季37.48％、28.3％略降，但分創近10年、近15年同期高，使上半年毛利率37.09％、營益率27.51％，分創近8年、近17年同期高，本業獲利能力不僅超越疫前，更回升至歷年同期高檔。

晶華表示，受惠國際觀光商旅回歸、國內旅遊需求維持暢旺、以及餐飲消費市場熱絡等諸多利多因素激勵，加上去年同期受疫情影響比較基期較低，使第二季及上半年本業獲利及稅後淨利雙雙翻倍成長，在同營業基準下均已超越疫前表現。

展望後市，包括9月中秋連假，10月雙十假期、11月台北國際旅展、12月聖誕節及企業尾牙宴會等，晶華認為至年底前仍有諸多成長動能商機。其中，中秋連假台北晶華及各晶英酒店住房率上看8成，訂房準備期較短的捷絲旅平均已逾6成、預期均有機會接單至9成。

而晶華宴會廳的婚宴及尾牙接單在疫後日趨成長，年底前的周末及婚宴吉日約已完售8成，台北晶華宴會廳順勢推出平日禮遇專案拚添動能，宴會業務部門同時積極向各大企業員工福委會提案爭取尾牙外燴訂單，盼增添館外營收動能。

品牌發展方面，晶華3月開幕的捷絲旅日本大阪心齋橋館，受惠疫後國際旅遊市場熱絡及暑期親子出遊商機帶動，業績表現持續亮眼。同時，向富邦人壽承租直營的「北投晶泉丰旅」預計明年第三季正式開幕，集團自8月起展開營運業務籌備。

鄰近捷運新北投站的「北投晶泉丰旅」規畫設有126間客房及湯屋、2間餐廳及多間獨立包廂的，為「晶泉丰旅」品牌第2處據點。晶華表示，「北投晶泉丰旅」開幕營運後勢必成為北投溫泉度假區的住宿亮點，並為在地帶來優質豐美的餐飲選項。