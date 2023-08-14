國民黨總統參選人侯友宜13日在高雄首場國民黨自辦的造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，現場湧入逾2000人。（資料照,柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨（13）日舉辦高雄首場造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，現場湧入逾2000人，侯在國民黨黨主席朱立倫等人陪同下大進場，走了近5分鐘才上台。看到現場滿滿人潮的國民黨智庫執行長柯志恩也坦言很感動，並強調「失去的感動會再集結，背離民意的政黨將不再被姑息」。

侯友宜昨在高雄的行程滿檔，不僅與前立法院長王金平以及所有立委參選人早餐會以及拜廟，也舉辦高雄首場造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會。面對造勢場湧入逾2000人，侯友宜強調，兩岸瀕臨戰爭邊緣，他要用生命顧台灣的安全，這是參選的最大理由，並直言他若當總統，將成立特偵組，「一條條把它算清楚」。

柯志恩昨也陪同侯友宜出席多場活動，包括先陪侯友宜、王金平以及所有立委參選人早餐會，再與三民區里長見面，之後隨即參加「台灣要侯 台灣要好」高雄團結大會。

柯志恩在臉書有感而發表示，看到久違的高雄大造勢，主角雖然不是她，但看到現場爆滿的人潮，心裡仍非常感動，大家團結一心呼喊著口號，共同的目標就是要下架民進黨。柯志恩強調，失去的感動會再集結，背離民意的政黨將不再被姑息，台灣要好從高雄開始。

該文引來許多網友回應，並表示「高雄造勢真是令人感動！大家都沒有離開，繼續成為支持侯友宜勝選總統的最強後盾！侯市長下去中南部，讓中南部人感受到侯市長的真性情，侯市長的重情重義，是南部人喜歡的」、「辛苦了，一定要加油，我有信心侯友宜可贏得最後勝利」、「好好加油，慢慢將失去的民意凝聚回來」、「多幾位像志恩肯拚敢拚，侯友宜才有希望」。