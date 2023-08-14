發生美國逾百年來最致命野火災情的夏威夷，死亡人數恐將突破100大關。夏威夷聯邦參議員廣野慶子表示將不會為這場悲劇找藉口，但現階段先聚焦救援需求。

法新社報導，官員表示已有93人喪生，同時警告數字很可能會再增加。搜救人員帶著訓練來搜尋屍體的犬隻，繼續在歷史悠久度假小鎮拉海納（Lahaina）對被燒毀的房屋和汽車進行嚴峻的搜尋任務。

迅速延燒的沖天烈焰9日清晨肆虐毛伊島（Maui）上的濱海小鎮拉海納，當地幾乎已經遭到徹底摧毀，生還者表示事前並未接獲警報。

夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）今天被問到為何警報器沒有發揮作用時表示，她將會等待州檢察長公布調查結果。

民主黨籍的廣野慶子告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我不會為這場悲劇找任何藉口。就我而言，我們真正專注的是救援需求，以及遺憾的是，在現場找出更多罹難者。」

「我們知道修復善後過程將會是漫長的，而且需要資源。」她說：「現階段的重點真的是修復善後。仍有一些人下落不明，他們身分需要確認，且已呼籲民眾前來提供DNA進行比對。」

根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

據非營利研究團體國家消防協會（National Fire Protection Association）數據，這是1918年以來美國最致命的一場野火，當時在明尼蘇達州和威斯康辛州釀453人喪生。（譯者：何宏儒/核稿：蔡佳敏）1120814