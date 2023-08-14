小編今天（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。下半年科技業將陷入旺季不旺窘境！法人預估，除AI伺服器外，包括手機、筆電及傳統型伺服器需求持續不振，第四季恐掀起新一波財測下修潮。大立光董座林恩平、聯詠副董王守仁等科技大老紛紛於法說會發出預警，坦言大環境能見度有限，終端銷售狀況仍是當下最關鍵的問題。

【1】科技大老齊嘆旺季落空

台股半年報14日全部揭露，法人預估第二季上市櫃獲利將縮水至6,000～6,500億元、恐年減三成。科技業者中，除了AI伺服器概念獲利逆風勁揚，其餘電子產業包括晶圓代工、IC設計、被動元件、網通及連接器等，獲利恐持續不振。

【2】三角貿易重摔 衝擊台灣GDP

主計總處近期估計，受全球景氣下滑，終端需求疲弱影響，我國今年上半年三角貿易淨收入雖仍逾百億美元，卻較去年同期實質下跌一成，全年估剩200餘億美元，連兩年全年逾300億美元的榮景將畫下休止符。由於三角貿易對經濟成長率（GDP）貢獻不小，淨收入重摔將衝擊今年GDP的表現。

【3】16檔H1賺贏去年 外資吃貨

台股摜破季線，外資上周賣超327億元，市場對後市看法偏保守，上市櫃公司14日將截止公告半年報，投資專家表示，市場將檢視半年報，選股回歸基本面，篩選航空雙雄、矽統（2363）、華航（2610）、長榮航（2618）等16檔，上半年已賺贏去年全年，且上周外資積極加碼，基本面有撐。

【4】華碩、廣達成AI穿雲箭 目標價衝高

人工智慧（AI）超級法說日報佳音，兩大AI硬體指標股廣達、華碩不僅第二季繳出亮眼財報，市場對後市展望更感驚喜，挾AI伺服器營運貢獻逐步加大，內外資對廣達與華碩觀點更為正向，滙豐證券將廣達推測合理股價拉上340元，華碩則以瑞銀賦予的550元最高。

【5】PCB產業現轉機 存貨金額、庫存周轉天數 雙降

科技產業上下游供應鏈持續去庫存，台積電預告庫存消化將延續至第四季，使得業者對下半年景氣不敢樂觀，不過PCB廠均為老牌大廠，嚴控稼動率之下，指標廠商第二季底的存貨金額、庫存周轉天數雙減，有感去庫存，使PCB廠面對震盪的景氣時，更有底氣。