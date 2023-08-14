國東勁旅費城人14日慘遭美中龍頭雙城完封，而且原因在於主審的誤判，硬生生沒收他們得分機會，終場雙城3比0獲勝。7局下半費城人兩出局攻佔滿壘，波姆（Alec Bohm）兩好三壞之後成功等到了壞球，正要走上一壘卻被主審拉弓宣判三振。波姆暴怒把球棒摔到地上，主審又揮手把波姆驅逐出場！
這球從轉播鏡頭來看是偏內角的壞球，明顯是個誤判，波姆相當被沒收了1分打點，但是主審也不許波姆發脾氣。波姆的下一棒就是猛將哈波（Bryce Harper），費城人平白失去打出大局的機會。
第8局下半輪到哈波打擊，兩好兩壞時，一顆外角偏低的球哈波沒有出棒，主審又拉弓宣判三振！哈波非常不爽，對主審指手畫腳之後離去，這時總教練湯姆森（Rob Thomson）終於忍不住上前抗議，主審幾乎是二話不說就驅逐了湯姆森，主場觀眾噓聲大作。
費城人球迷賽後在網路抱怨，甚至也有雙城球迷同意是誤判。此戰的主審Alex MacKay是從小聯盟叫上來的，球迷認為他不該擔綱這麼重要的比賽，費城人與雙城都是季後賽等級的球隊。費城人在國東追不上勇士，目前搶佔外卡首席，但還有多支球隊追得很近。
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