馬來西亞籍在台發展的藝人祖雄，和烏克蘭籍的藝人佳娜交往後結婚，目前懷孕的佳娜已多年沒回到家鄉烏克蘭，近日他們一起前往，行前祖雄更查了馬來西亞入境烏克蘭免簽，沒想到他們搭乘華沙直達基輔的火車入境時，卻被烏克蘭海關攔下請下火車，無法讓他入境必須回到華沙，而佳娜也無法獨自回家，陪同祖雄返回並哭了整晚，如今最新狀況也曝光。

祖雄陪佳娜回到到烏克蘭，因為疫情已經四年沒有回家的佳娜，如今懷孕結婚也想當面和家人分享喜悅，但卻在兩人搭乘8小時的華沙到基輔直達火車入境烏克蘭，但祖雄卻遭到烏克蘭海關警告，要求他下火車並遣返，更警告如果動作太慢，會禁止他入境烏克蘭5年。

佳娜無法看祖雄獨自返回，決定跟他一起返回華沙，祖雄透露佳娜一整晚都在哭，佳娜的媽媽也覺得他們很可憐也在哭，祖雄只能安慰佳娜「也許是上天要幫我們躲過一次災難而特意不讓我們入境」。

稍早祖雄透露，他們已經回到華沙安頓好了，並表示這兩週會在波蘭和佳娜的家人一起度過，小孩的性別派對也會在當地舉辦。祖雄向《三立新聞網》表示，事先搜尋過馬來西亞入境烏克蘭不用簽證，過境波蘭時也沒有問題，但卻在入境烏克蘭時就被要求出示簽證，他也透露這次本來要在烏克蘭登記，如今入境不成，打算日後回馬來西亞，在烏克蘭大使館完成登記。