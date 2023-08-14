歸化球員李凱爾(灰狼前鋒凱爾安德生)逐漸找到自己在大陸男籃的應有價值！李凱爾14日在德國舉行的世界盃男籃熱身賽，不僅貢獻全隊最高18分，且有5籃板、2助攻、4抄截，其中包含最後8秒的致命抄截，幫助大陸男籃69比68逆轉擊敗紐西蘭。

大陸男籃也結束這次赴歐移地訓練的所有熱身賽程，總共拿下3勝5敗，接下來將會返回大陸，20日前往深圳跟塞爾維亞繼續進行世界盃男籃熱身賽，然後啟程飛往菲律賓馬尼拉參加世界盃男籃賽。

前3節一路落後的大陸男籃，第四節開始前，仍以50比54落後，幸好末節逐漸追上，打到最後關頭更以68比68打平，周琦最後27秒的兩罰中1，幫助大陸隊搶到領先優勢，接著李凱爾最後8秒的抄截，更讓紐西蘭喪失最後的反撲機會。

除了李凱爾，大陸男籃表現較佳的是周琦，他拿15分、4籃板與2火鍋，胡金秋10分、3籃板，付豪8分、4籃板，大陸隊整場比賽迫使紐西蘭出現21次失誤，成為比賽勝負的關鍵因素之一。